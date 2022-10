Rozpálený Veselý tepal do sudích: Všechno je to velký alibismus, Slavia takovou pomoc nepotřebuje

Veselý podotýkal, že chce hledat chyby u svého týmu. Láteřil nad tím, že Bohemians okamžitě po vstřelené brance sami inkasovali. Ale... „Nechci, aby vypadalo, že tu brečím. Chci hledat chyby u nás, nemůžeme dvakrát po sobě dostat čtyři góly. Ale jsem tu taky od toho, abych chránil svůj tým. Budu za hráči stát a nebudu se jen koukat, když po nás takhle někdo jde," sypal ze sebe energicky trenér zelenobílých na tiskové konferenci.

Co se ve vás odehrává?

Mám ohromnou pachuť. Jestli byla penalta na jedné straně, měla být i na druhé. Viděl jsem opakované záběry, pro nás měly být dvě penalty. Celkově nerozumím metodice VARu, ale určitě mi to na komisi všichni vysvětlí, co bylo a nebylo. Ale přece nejde, aby to trvalo takhle neúměrně dlouho. Opakuje se to každý týden. Tady to (průtahy při rozhodování) znehodnotilo tempo utkání, které bylo šestadvacet minut skvělé. Rozhodčí si to pak fantasticky obhájí. Řekl, že šlo o podražení (zákrok Křapky na Jurečku). Nevím, kde ho pan Klíma hledal, ale asi ho zase někde najdou. Jsem z toho roztrpčený. Prohráli jsme si zápas sami, ale tohle mě štve. Nebudu kolem toho chodit jako kolem horké kaše a přikrývat to.

Tvrdíte, že jste měli kopat dvě penalty. Kromě zákroku Hromady na Prekopa máte na mysli ruku Ousoua po střele Dostála v nastavení první půle?

Ano. Ta ruka byla jasná, byla od těla. (Ousou) rozšířil objem těla, ta střela letěla na bránu. Jasná ruka. Zase si ale najdou alibi... Čtvrtý gól, který jsme dostali, byl z ofsajdu. Takže podle mě jsme obdrželi dvě neregulérní branky a sami měli kopat jednu, ne-li dvě penalty. Ať si z toho každý vybere, co potřebuje. Slavia je dobrý a kvalitní tým, ale myslím si, že takovou pomoc nepotřebuje.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Zklamaný Daniel Krch z Bohemians po čtvrtém gólu Slavie Praha během utkání 14. kola Fortuna ligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Po skončení prvního poločasu jste dostal žlutou kartu. Co jste sudímu říkal?

Neřekl jsem mu jediné sprosté slovo. Řekl jsem mu, že znehodnotil zápas, že tím protahováním u VARu ztratilo utkání tempo a že do toho zbytečně vstupoval. Mohl to nechat být, bylo by to 1:1 a mohlo se rozhodnout na hřišti. Slavia by nás stejně porazila. Diváci přišli zbytečně o zážitek a zápas skončil v nenávistné atmosféře. Ale rozhodčí si za to mohou sami svým alibistickým rozhodováním.

Hlavní rozhodčí Tomáš Klíma byl dvakrát u videa a v obou případech svůj původní verdikt nezměnil. Překvapilo vás to?

Tím, že to bylo proti nám, jsem překvapený nebyl. Doufám, že pan Klíma bude mít takovou rozhodnost i v dalších zápasech.

Říkáte, že nerozumíte metodice VARu. Co máte na mysli?