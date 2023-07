Rozverný Vrba po porážce se Spartou: Obránce Didiba? Celý týden jsem ho bil

„Prohráli jsme přísnou penaltou. K té situaci se ale víc vyjadřovat nebudu," říkal po utkání kouč Ševců Pavel Vrba, na němž bylo znát značné zklamání.

„V defenzívě jsme podali mimořádně zodpovědný výkon. Prakticky do ničeho jsme Pražany nepustili. Sami jsme si vytvořili minimálně dvě stoprocentní šance. V jedné z nich Fantiš bohužel hlavičkoval jen do tyče. V koncovce nám scházel větší klid," mrzelo ho. Když už Žák dopravil za bezbrankového stavu míč do sítě, nebyl gól po kontrole u videa kvůli ofsajdu uznán.

Vrba však kvitoval s povděkem, že Zlíňané podali mnohem lepší výkon než v zahajovacím duelu v Karviné, kde padli hladce 1:4. „Se Spartou bychom si zasloužili minimálně remízu," byl přesvědčený.

„Soupeř na tom byl sice lépe kombinačně a byl silnější na balonu, avšak musím zopakovat, že jsme Pražany nepustili do žádných nebezpečných akcí. Sparťané, kteří budou určitě zase hrát o nejvyšší příčky, s námi měli problém," těšilo trenéra Moravanů, který na pražské Letné v minulosti působil. „Kdyby se nám povedlo vstřelit gól, mohlo to pro nás být mnohem příjemnější," věděl.

Slova chvály našel pro obránce Didibu, jenž podal mnohem lepší výkon než v utkání ve slezském městě. „Co jsme s ním udělali? Celý týden jsem ho bil," neztratil Vrba ani po prohře smysl pro humor. „Tentokrát se mu dařilo. Byl hodně konstruktivní. Kéž by mu to vydrželo i do dalších zápasů," přál si.

Den před střetnutím s obhájci titulu získali Ševci do kádru z druholigové Líšně urostlého stopera či defenzivního záložníka Černína, který však prozatím zůstal jen na lavičce.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Zleva Veljko Birmančevič ze Sparty, Joss Didiba ze Zlína a Lukáš Haraslín ze Sparty.