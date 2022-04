Rus Ljovin dohrál po devíti minutách. Zachoval se neprofesionálně, láteří naštvaný kouč Slovácka

Signály měl Svědík už z tréninků v týdnu před víkendovým duelem s posledním mužstvem tabulky. „Ani v přípravě nepracoval Ljovin zdaleka na sto procent. A rozhodně to nesouvisí s tím, co se teď děje na Ukrajině," je si naprosto jistý.

Nad ruským legionářem, který přišel do Uherského Hradiště v zimě z Bohemians 1905, však hůl neláme. V duelu se Slezany se Slovácku vykartoval vedle kapitána Kadlece i záložník Daníček, a tak v příštím ligovém utkání v Praze proti Spartě bude Svědík hráče na pozici šestky potřebovat. „Pokud Ljovin teď na trénincích prokáže výrazně zlepšený přístup, nevylučuju, že dostane na Letné příležitost na nápravu. Když by se jí chopil, byl bych za to rád," dodal už smířlivěji.