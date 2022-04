Drobisz se vrátil na soupisku ligového Slovácka. Hlava si vzpomněla, tělo moc ne, usmívá se

Když se v minulém utkání s Olomoucí zranil Tomáš Fryšták, nadhodili něco takového trenéři. Trochu jsem zbystřil, avšak zpočátku jsem to považoval spíš za vtip. Legrace to ale nebyla. V úterý jsem měl pohovor s realizačním týmem prvoligového celku. Hlavně s koučem Svědíkem a trenérem gólmanů Přibylem. Řekli mi, že potřebují na lavičku někoho zkušeného, kdo bude pro devatenáctiletého Borka psychickou podporou. Takže jsem názor postupně přehodnotil, a rodina mě v tom podpořila. Absolvoval jsem s prvním mužstvem v týdnu dva tréninky, které jsem si užil. Rána však už po probuzení zdaleka tak příjemná nebyla. (smích)

V minulosti jste odchytal v nejvyšší české soutěži 289 střetnutí. Bylo ve hře i to, že byste šel místo na lavičku do branky?

To ne. Záskok do branky byl v plánu jen v případě, kdyby měl Jirka Borek nějaký zdravotní problém. To se naštěstí nestalo. Měl bych to asi těžké. Hlava si na roky v ligové bráně vzpomněla, avšak tělo moc ne. Kdybych ale do branky přece jen musel, věřím, že bych to dal.