Růsek prolomil střeleckou smůlu a pomohl k výhře nad Pardubicemi. Tížilo mě to, přiznal forvard Sigmy

Jako klíčovou pro vývoj duelu ale viděl jeho kouč Václav Jílek jinou situaci. „Minimálně stejně důležitý, jako červená karta, byl gól, který jsme dali v nastavení prvního poločasu. Občas týmu paradoxně pomůže, když jde do oslabení a může se soustředit na defenzivu. Díky tomu, že jsme vedli, jsme naopak mohli kontrolovat hru. Pro neutrálního diváka byl kvůli tomu zápas méně atraktivní, nám to ale hrálo do karet," konstatoval trefně 46letý trenér.