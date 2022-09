Slavii ve šlágru spasila penalta! Klokani loupili v Brně, Baník nevyužil přesilovku

Sešívaní v souboji dvou účastníků Konferenční ligy na Slovácku zažili v úvodu šok! Už po 15 sekundách hry prohrávali poté, co se do střely opřel levačkou Merchas Doski a brankář hostů Mandous lehce tečovaný míč nezkrotil. Slávisté měli v dalším průběhu opticky více ze hry, ale Teclovu gólovou hlavičku zmařil ofsajd a domácí i nadále hrozili rychlými protiútoky. Trávník i později Mihálik však svoje šance promarnili a přišel trest.

To olomoucká Sigma dlouhou výhodu jednoho hráče využila a veze tři body z vršovického Ďolíčku, kde přehrála poslední Pardubice. Východočeši po dlouhém oslabení po vyloučení Bernarda Rosy v 39. minutě prohrály čtvrté kolo po sobě, Sigma naopak po pěti vyhrála. Gólově se o to postarali Jakub Pokorný a po změně stran Antonín Růsek.

Bohemians před nedělním utkáním v Brně nezvítězili tři kola za sebou, ale venku pokaždé bodovali a dokázali to znovu. Hned v úvodu je poslal z penalty do vedení David Puškáč a náskok ještě do poločasu navýšil Antonín Křapka. Ve druhé půli sice Michal Ševčík snížil na 1:2, ale to bylo od domácích vše. Zbrojovka nezdolala Klokany v lize už posedmé po sobě.