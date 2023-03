S Hlouškem ve Zlíně už nepočítají. Očekávaný příjem 133 tisíc? Od nás určitě ne, tvrdí Grygera

Vedení Ševců Hlouškovi na konci loňského roku v době rekonvalescence snížilo původní měsíční plat 96 800 korun na necelých šedesát tisíc. V lednu a únoru bral pouhých 12 100 korun. „A za březen nedostane ani to. Hloušek už není náš hráč," sdělil zlínský generální manažer Zdeněk Grygera. V insolvenčním návrhu ovšem uvádějí Hlouškovi právníci, že fotbalista očekává od března příjem 133 100 korun. „Určitě ne od nás," tvrdí rezolutně.

Padla tak někdejší dohoda, že se Hloušek po úplném zotavení připojí opět k mužstvu. „Kvůli tomu, co se seběhlo v poslední době, se situace změnila," říká majitel zlínského klubu Zdeněk Červenka. Hlouškovy nesnáze ho mrzí. „Fotbalista to je dobrý. Já jsem proti němu z lidského hlediska nic neměl. Bohužel se zamotal do takových problémů, z nichž nebude jednoduché se dostat," míní šéf FC Trinity.