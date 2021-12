S takovou obranou budeme mít problémy všude, zuřil Svědík

"Teď je největší chyba v naší defenzivě. Ze tří zápasů jsme inkasovali sedm branek a to svědčí o všem," uvedl na tiskové konferenci Svědík. "To předtím nebylo. V okamžiku, kdy si budeme myslet, že to takhle půjde, budeme naopak mít problémy s každým. Ne každému soupeři dáte tři góly a ani na to nemáme mužstvo. Musíme vycházet z pevné obrany a zodpovědnosti, což v tomto utkání nebylo," doplnil sedmačtyřicetiletý trenér.