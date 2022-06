Šádek dál od hřiště! Řády omezí povykování činovníků na rozhodčí

Na Pražáky má pifku, alespoň na adresu pražských S provokativními vzkazy nešetří. Naposledy v Edenu pak ukázal vztyčený prostředníček fanouškům Slavie během vyhroceného duelu o titul.

„Když překročím vymezenou lajnu, tak jsem vyvrhel a chtěli by vás dát na tribunu, ale nikomu nevadí, že šéf klubu stojí u lajny a řídí rozhodčí. To si myslím, že bychom venku neviděli..." postěžoval si trenér Petr Rada v pořadu Přímák na Sport.cz.

Není žádným tajemstvím, že právě účinkování plzeňského šéfa Adolfa Šádka poblíž hřiště zavdalo největší příčinu ke změně řádů.

Kluby se shodly na zpřesnění organizačních pravidel pro vstup členů vedení klubů a jiných osob nezúčastněných na samotném utkání do prostoru hřiště. Nově bude jejich pohyb omezen tak, aby nevstupovali do prostoru hřiště v čase deseti minut před začátkem utkání, po dobu celého zápasu až do uplynutí pěti minut po jeho skončení. Novinek je však více...

B-týmy se v druhé lize pro účely postupu a účasti v baráži nebudou započítávat - S ohledem na již tři B-týmy v druhé lize se kluby usnesly na podrobných pravidlech pro možné varianty v systému postupu a sestupu mezi první a druhou nejvyšší soutěží. Normy budou nově korigovat případy, kdy by některý z rezervních týmů skončil v konečné tabulce 2. ligy na některé z prvních tří příček. V principu se béčka umístěná na prvních třech místech až na několik výjimek do konečného pořadí pro účely postupu do 1. ligy nebo účasti v baráži nezapočítávají.

Tresty za karty se do nadstavby přenášejí- Ruší se možnost „vykoupení" z trestu pro hráče či funkcionáře za opakované žluté karty po skončení základní části. Žluté karty si nově budou hráči přenášet do nadstavbové části nejvyšší soutěže s tím, že pokud hráč obdrží v 30. kole čtvrtou, osmou, dvanáctou atd. žlutou kartu, tak obdrží zákaz startu v úvodním kole nadstavby. I nadále bude platit, že hráči a funkcionáři dostanou trest na jedno utkání za každé čtvrté napomenutí v sezoně.

Velká změna. Nejvyšší česká fotbalová soutěž bude mít jednotný míč. Jak se vám líbí?Video : Sport.cz

Více hráčů na střídání - V první lize budou mít trenéři možnost pro povolených pět střídání využít nově až 11 náhradníků na rozdíl od obvyklého počtu sedmi hráčů v minulých letech. Kluby si schválily zajímavou novinku po vzoru některých zahraničních soutěží a také poté, co některé prvoligové kluby musely zainvestovat do vybavení stadionu a zvětšit prostor laviček pro náhradníky a příslušníky družstev. To je také důvodem, proč změna letos nemohla být zavedena i pro druhou nejvyšší soutěž.