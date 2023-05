Šádek v dokumentu: Plzeňský fotbal si nezasloužil umřít!

„Den, kdy jsme porazili v odvetě Karabach a zajistili si Ligu mistr, pro mě nebude nikdy překonanej. Narodila se mi totiž navíc ve čtyři odpoledne dcera. V ten moment jsem si říkal, že by den měl mít večer upgrade. Kluci to pak všechno posunuli ještě o level výš," říká Šádek v dokumentu.

V poločase však Plzeň prohrávala 0:1, vypadalo to s ní zle. Kouč Michal Bílek ale nachystal o přestávce klíčový tah - poslal od druhé půle do boje útočníka Jana Klimenta. Ten se sice během pobytu na hřišti zranil, ale ještě než stihl vystřídat, vstřelil vítězný, postupový gól.

„Píchlo mi ve svalu, věděl jsem, že je to špatný. Ale než se hra přerušila, stalo se, co se stalo," popisuje Kliment. „Byl to nejcennější postup do Champions League ze všech čtyř. Dva roky jsem se s tím finančně pral. Byl jsem už mrtvej, potom polomrtvej, teď chvilku žiju. Plzeňský fotbal za to, jak pracujeme, si nezasloužil umřít. Věřím, že klukům z Prahy, nikoli nepřátelům, Spartě a Slavii, ještě Viktorka zatopí," dodává majitel Plzně.