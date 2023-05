Strach o Šádka, riziková cesta do Kišiněva. Zázrak ze Západu, díl druhý

„Delší čas mě bolela noha. Vracel jsem se tehdy z Teplic, po návratu do Plzně jsem jel hned do nemocnice. Lékaři zjistili, že mám trombózu, navíc oboustrannou plicní embolii. Moc vtipné to nebylo. Zůstal jsem už na nemocničním vozíku, začali mi ředit krev," popisuje Šádek nepříjemné chvíle, které se udály krátce před úvodním duelem Plzně s Tiraspolem v Kišiněvě.

„Všude kolem jsem několik let poslouchal, že je nereálné udržet klub, jako je Viktorka Plzeň, bez výkyvů. Dostal jsem se do fáze, kdy jsem si myslel, že mi prospěje změna prostředí. Kde budu mít větší výzvy a šanci znovu prokázat, že dokážu věci nastartovat od začátku. Ale jak to přišlo, tak to zase odválo," podotýká plzeňský šéf.