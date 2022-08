Šádek: Viktorka je teď finančně zajištěná, ale nového majitele hledám dál! Co řekl šéf Plzně k příchodu Vlkanovy?

„Klub je finančně zajištěný," uvedl Šádek na úterní tiskové konferenci v Doosan Aréně, na které byl představený nový Premium partner Viktorie, řecká sázková společnost Betano.

Postoupili jste do Ligy mistrů, v úterý jste představili nového partnera, který klubu přinese ročně desítky milionů korun. V jaké finanční kondici nyní Viktoria je?

Od září, kdy přijde bonus z UEFA, budeme ve skvělé kondici. Plzeň je teď stabilní klub, na české poměry silný. Že jsme se dostali do Ligy mistrů nám umožňuje větší klid na práci. Ale nebudu sledovat ze svých požadavků, v klubu neprobíhá žádná párty.

Nedávno jste prohlásil, že jste byl před rokem mrtvý, potom polomrtvý. A teď jste živý. Jak jste toto období finanční nejistoty prožíval?

Myslím, že jsem ho těmito slovy příhodně vystihl. Přestal jsem cvičit, přibral jsem, neměl jsem do ničeho chuť. Teď už se zase cítím dobře. Snad budu zase vypadat dobře, jako předtím.(směje se) Bylo důležité, že jsme vydrželi kompaktní, pracovali jsme na plno a věřili, že můžeme dosáhnout úspěchů. Liga mistrů je třešnička na dortu, fantastický počin. S penězi se dá nakládat různě. Rozdovádět se a utratit je nebo se dají i vyhazovat oknem. Ne, teď vážně. S výhledem několika let máme klid na práci.

Změnil postup do Ligy mistrů něco na vaší snaze přivést do Plzně nového majitele?

Nezměnil. Opakuji znovu: klub prodávám dál. Nicméně mám asi víc času a možností. Můžu s větší rozvahou vybírat strategického a silného partnera, který by klub rozvíjel, a zároveň bude mít stejný záměr, jako já. Aby bylo všechno pro blaho klubu, nikoli pro blaho nějaké společnosti.

Kladete si při jednáních o prodeji podmínku, že ve Viktorii zůstanete jako generální manažer?

Takovou podmínku jsem neměl a ani mít nebudu. Pokud do Viktorie vstoupí stoprocentní vlastník, bude ryze na jeho rozhodnutí, jak bude klub rozvíjet. Pokud tedy někdo přijde, nebude žádná podmínka, že tady musí Šádek sedět. Na druhou stranu, Viktorka je klubem mého srdce. Není to tak, že bych si naházel věci do kufru od auta a zmizel. Plzeň je pro mě klub číslo jedna.

Když loni v květnu přebíral mužstvo trenér Michal Bílek, napadlo by vás, že za rok získáte titul a dostanete se do Ligy mistrů?

Věděl jsem, že Michal je kvalitní trenér. Má dar, že z hráčů vytáhne sto procent. Ligu mistrů jsme v krátkodobém plánu neměli, ani titul. Že jsme tohle všechno dokázali jen dokresluje, že tolik podceňovaný kouč Michal Bílek, o kterém se napsala a řekla spousta špatných věcí, je z hlediska odbornosti jedním z nejlepších trenérů.

Jak je možné, že i přes finanční potíže jste dokázali dát dohromady tak kvalitní tým?

Vždyť jsem kouzelník. Tyhle věci jdou jenom vyčarovat. Pochopitelně žertuju. Je to o způsobu práce. Jsem zvyklý pracovat s velkým předstihem, reaguju na situaci na trhu a na potřeby klubu a trenérů. Ne všechno, co jsme za poslední roky zrealizovali, byla trefa do černého. Někdy jsem šel do risku. Ale pokud jsme postoupili do Ligy mistrů se současným kádrem, tak minimálně toto léto jsme vedle nešlápli.

Co vlastně říkáte soupeřům ve skupině Ligy mistrů Bayernu, Barceloně a Interu Milán?

Seděl jsem při čtvrtečním losu v Istanbulu vedle Pavla Nedvěda, laškovali jsme, že se sejdeme v Plzni až přijede s Juventusem. Juventus nevyšel, ale byla by ode mě drzost, kdybych tvrdil, že jsem z losu zklamaný. Na Bayernu jsme dostali před lety pět gólů, od té doby kolem mnichovské Allianz arény autem co nejrychleji profrčím. Ale užíváme si, že máme fantastickou skupinu. Zkuste se mi ale zeptat za týden, až se budeme vracet z Barcelony, jestli bude nadšení nadále sdílet.(směje se) Ligu mistrů si každopádně nejdeme užít, jdeme ji hrát. Nechceme být ve skupině jenom do počtu.

Hodně se v posledních dnech mluví o příchodu záložníka Hradce Králové Adama Vlkanovy. Jak momentálně situace vypadá?

Můžu potvrdit, že po dobu tiskové konference jsem jednání přerušil. Věřím, že na něj po této tiskovce zase navážu. Víc k tomu nemůžu nyní říct.

Pokud Vlkanova přijde, bude poslední letní posilou?

Vzhledem k tomu, že soupisky pro Ligu mistrů se uzavírají brzy, někteří kluci nebudou mít možnost si ji zahrát. Hráčů, kteří přišli v létě, je až až. Pokud by nyní někdo přišel, bude poslední.

Udržíte pro podzim brankáře Jindřicha Staňka, který má fantastickou formu?