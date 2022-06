Sadílek do Sparty za Trávníka? Slovácko neříká ne, jde ale o finance

O jednoho Sadílka se Letenští před rokem zajímali, ale nezískali ho. Mladší bratr Michal už opustil rodnou hroudu před lety a dotáhl to až do národního mužstva, teď je možná na odchodu z mateřského Slovácka i jeho sourozenec. O jednu z opor hradišťských fotbalistů, šestadvacetiletého záložníka Lukáše Sadílka, je zájem nejen v Polsku a v Rakousku, ale touží po něm především pražská Sparta, k jejíž demolici notně přispěl výborným výkonem v nedávném finále MOL Cupu. Opačným směrem by mohl zamířit Michal Trávník.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Lukáš Sadílek je jednou z opor SlováckaFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Jednání začala, představy obou klubů se však zatím údajně hodně rozcházejí. Pracovitý Lukáš Sadílek je po příchodu dánského kouče Priskeho jednou z preferovaných posil Sparty. A vedení moravského klubu rozhodně neříká rezolutní ne. „Nechceme Lukášovi bránit v posunu v kariéře. O výhodné nabídce jsme ochotni se bavit," řekl serveru Sport.cz sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski, který neskrývá, že by si v případě přestupu Hradišťští rádi ekonomicky přilepšili. Sadílek má ve Slovácku ještě dvouletou smlouvu, a tak si mohou dovolit požadovat tučné odstupné. Tým čeká v srpnu kvalifikace Evropské ligy, a za nabyté peníze by mohli získat jiné hráče. FORTUNA:LIGA Kouč Slovácka Svědík má nabídku z polské Wroclawi. Nepustím ho, tvrdí hradišťský manažer Však se trenér Martin Svědík bezprostředně po vítězství ve finále MOL Cupu netajil přáním rozšířit kádr, aby mužstvo zvládlo na podzim nejen ligu, ale případně i skupinovou fázi některého z evropských pohárů. Právě na financích však dohoda ohledně Sadílkova přesunu do hlavního města zatím drhne. Kluby při čtvrteční schůzce nedošly ke shodě. Slovácko údajně požaduje za Sadílka víc než dvacet milionů korun, což Sparta prozatím nemíní akceptovat. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Lukáš Sadílek ze Slovácka a Adam Hložek ze Sparty Praha.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Součástí transferu by ale mohl být i návrat hradišťského odchovance Michala Trávníka. Osmadvacetiletý středopolař ukončil hostování v turecké Kasimpase, avšak stále patří Spartě. Jednání budou tudíž zřejmě pokračovat. Letenští kupovali Trávníka z Jablonce za přibližně 30 milionů korun, mohou tak s ním operovat jako se solidní protihodnotou. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Michal Trávník ze Sparty Praha během přípravného utkání s SK Líšeň.Foto : Vlastimil Vacek, Právo „Michalovi končí hostování v Turecku, máme pro něj další nabídky. Záležet ovšem bude na Spartě, jejímž hráčem stále je. Sedneme si a všechno probereme. Michal je rozumný, nelpí za každou cenu na dalším zahraničním angažmá," naznačuje Pavel Zíka z agentury Global Sports, jež hráče zastupuje, že pro Trávníka by návrat domů mohl být optimálním řešením. Ve Slovácku by uvítali po odchodu střelce Václava Jurečky i případný návrat útočníka Jana Klimenta, který po úspěšné předloňské sezoně odešel do Wisly Krakov, kde se mu však příliš nevedlo. Polský celek sestoupil z elitní soutěže. „Vytipovaných hráčů máme několik. Uvidíme, co se povede. Minimem jsou příchody dvou fotbalistů, chtěli bychom ale přivést aspoň čtyři," má jasno Šumulikoski. První letní posilou týmu z Uherského Hradiště už je estonský reprezentant Vlasij Sinjavskij z Karviné. Komentáře GLOSA: Leverkusen je pro Hložka dobrá volba, Schick mu pomůže. Jak bez něj obstojí Sparta...?

Reklama