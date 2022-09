Santos je pro Slavii přítěž. Musí do béčka, hřímá Tvrdík. Hovorka byl pro nás šok, přiznává

Je jasné, že na západě Čech Santos svůj tým potopil. „Věděli jsme, do jakého jedeme v Plzni prostředí. Že budou rozhodčí čekat na každou naši chybu. Ta nálada byla jasná. Trenéři hráče poučovali, na co si mají dát pozor. Vysloveně, ať nedávají na hráče ruce. Přesně to, čeho se dopustil, tak na to upozorňovali," zlobil se i s odstupem slávistický boss.

„Pro setrvání ve Slavii od něj budeme chtít obrovskou dřinu. Za mě je jeho rychlý návrat do áčka vyloučen. Nikdy jsem nezasahoval trenérům do jejich práce. A nebudu to dělat ani teď. Neumím si ale představit, že by se vrátil do prvního týmu, aniž by třeba odehrál tři zápasy za béčko ve 110procentní koncentraci po celé utkání."