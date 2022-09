Tohle není akceptovatelné! Tvrdík se opřel do plzeňského bosse Šádka

„Adolf Šádek je místopředseda Ligové fotbalové asociace. V tuto chvíli je tam nejsilnější postavou. Je mimořádně schopný, sám o sobě říká, že pracuje čtrnáct hodin denně. Ale on nesmí být schopný všeho," uvedl Tvrdík. Šádkovi zazlívá, že opakovaně vstupuje do technického prostoru při ligových utkáních. Naposledy během nedělního duelu s červenobílými.

„Byl už disciplinární komisí potrestán za to, že vstoupil do technického prostoru. Teď se tohoto excesu dopustil znovu. Jednou šel uklidnit fanoušky. Dobře, respekt, jako majitel chtěl zasáhnout. On tam ale byl vícekrát, což si nemůže dovolit. Pokud jste funkcionářem, a on je navíc i členem výkonného výboru, fotbalové vlády, musíte jít příkladem. On se nemůže k ploše a technickému sektoru ani přiblížit, protože je nadřízeným komise rozhodčích," prohlásil Tvrdík, který podotýká, že Šádek tímto chováním vyvolává četná podezření a spekulace.