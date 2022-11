Santos spiklenecky mrkl na Trpišovského a vrátil se do sestavy. Trenér nešetřil chválou

Kompletní vykoupení? To ještě určitě ne. Eduardo Santos ale dělá vše pro to, aby se po sérii minel z úvodu ročníku opět zařadil do základní jedenáctky pražské Slavie, která jej v posledním letním přestupovém období vyfoukla Spartě a Plzni. Proti ostravskému Baníku dostal důvěru od první minuty a pomohl ke konečné výhře 3:1. „Podal velice dobrý, koncentrovaný výkon. Baník je hodně silný ve vzduchu a on nám v těchto soubojích nesmírně pomohl,“ hodnotil svého svěřence kouč Jindřich Trpišovský.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Stoper Slavie Eduardo Santos (vpravo) si zpracovává míč pod tlakem Muhameda Tijaniho z Baníku.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Koncem září, tedy krátce po Santosově vyloučení hned v úvodu důležitého utkání v Plzni, se jeho pozice jevila být jen těžko napravitelnou. „Pro klub momentálně není posilou, ale přítěží," prohlašoval na jeho adresu tenkrát Jaroslav Tvrdík. „Neumím si představit, že by se vrátil do prvního týmu, aniž by třeba odehrál tři povedené zápasy za béčko," přisadil si dále slávistický boss, který na brazilském stoperovi nenechal nit suchou. A nebylo se čemu divit. Kromě inkriminovaného duelu s Viktorií totiž Santos chyboval i při prohrách v Hradci či Rakówě nebo remíze na Slovácku. Zmíněná červená karta v Plzni byla pak již skutečnou poslední kapkou, po níž se vytáhlý obránce na více než měsíc ze soupisky A-týmu vytratil, přičemž jej během této doby navíc trápily i zdravotní potíže. Nakonec se po pouhém jednom utkání za druholigovou rezervu proti Karviné (4:2), tedy celku, který jej do českého fotbalového prostředí přivedl, vrátil alespoň na lavičku pro duel Fortuna Ligy s Bohemians. V následném zápase proti Sivassporu odehrál Santos druhý poločas poté, co nahradil zraněného Aihama Ousoua, s Baníkem si již střihl plnou minutáž ve stoperské dvojici s Tarasem Kačarabou. „Když ve čtvrtek nastupoval proti Sivassporu po tak dlouhé pauze, podíval se na mě a mrknul, jako že to zvládne. Někdy sice nadáváme, že je až moc „free", v téhle situaci to byla ale pozitivní věc, ještě když se na něho předtím snášela taková kritika," chválil Trpišovský přístup 196 centimetrů vysokého stopera. 💬 Jindřích Trpišovský po #slaban: „Santos podal kromě snad jedné přihrávky velmi dobrý výkon. Jeho nastavení bylo dobré. Almási je velmi silný, není to jednoduché a Edu nám dnes v soubojích velmi pomohl, byl koncentrovaný. Nebylo to pro něj určitě snadné, spoluhráči mu pomohli." — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) November 6, 2022 Vzhledem ke stoperské nouzi sešívaných a slušnému představení proti Baníku je velmi pravděpodobné, že Santos odehraje i poslední ligové utkání ve Zlíně. A pokud si udrží koncentraci jak v něm, tak v pozdějších jarních duelech, může se časem stát klíčovým mužem slávistické defenzivy. Soudě dle jeho jarních výkonů v dresu Viktorie, s níž v květnu pozvedl nad hlavu pohár pro mistra Fortuna ligy, na to kvalitu rozhodně má.