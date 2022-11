Výhru Slavie trefil teenager. Doufá, že prožije ještě lepší večery. Přednost? Česká nestandardnost

Matěj Jurásek naskočil na posledních dvacet minut, stav byl 1:1, Slavia potřebovala proti Baníku přidat. „Docházel nám benzín," přitakal Trpišovský. Devatenáctiletý junák si už za tři minuty počínal ve vápně jako mazák. Přidržel míč, rychle se odtrhnul od protihráče a rychle švihnul levačkou do míče a prostřelil Jana Laštůvku.

Druhý gól za dalších šest minut byl ještě působivější. Navedl si míč ze strany do středu a z dvaceti metrů ho poslal pod břevno. „Viděl jsem, že mám dostatek prostoru, tak jsem se uklidnil. Hodně jsme to trénovali. Nedal jsem moc ránu, chtěl jsem to hlavně trefit," líčil Jurásek. „Zatím to byl nejlepší večer, ale doufám, že budou v kariéře ještě lepší," radoval se hrdina zápasu.

Za áčko Slavie nastoupil k patnáctému soutěžnímu zápasu. První seznámení s ním probíhala už před dvěma lety, naskočil i třeba na pár minut v Leverkusenu. „Bylo mu sedmnáct a viděl, co mu do velkého fotbalu chybí," ohlédl se Trpišovský.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Matěj Jurásek ze Slavie Praha (uprostřed) oslavuje se spoluhráči svůj druhý gól během utkání s ostravským Baníkem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

V mezidobí byl na hostováních v Karviné a Vlašimi. „A i v létě jsme řešili, že by šel hostovat do ligového týmu. Bylo mu to i doporučováno, ale postavil si hlavu. Chtěl se prosadit ve Slavii," poznamenal slávistický kouč.

Už ve čtvrtek v derniéře v Konferenční lize proti Sivassporu hru rozhýbal, jeho přínos byl patrný. „I proto jsme byli přesvědčení o tom, že dostane proti Baníku prostor. Dokonce jsme zvažovali, že ho nasadíme už o přestávce. Že by byl v základní sestavě? Trošku jsme nad tím přemýšleli, ale zatím mu sedělo, když šel na hřiště jako žolík. Navíc Moses (Usor) nemohl ve čtvrtek hrát, byl čerstvý a toho jsme chtěli využít," popisoval Trpišovský.

Fotbalový pořad Přímák s Dušanem Uhrinem ml.Video : Sport.cz

Jurásek dodal týmu, co potřeboval. Větší drajv, rychlost, drzost. „Chtěli jsme, aby využíval svůj driblink, aby si naváděl míč na levačku, aby chodil do tandemu s Douděru, aby nás dostal do převahy," vypočetl velitel lavičky sešívaných úkoly pro zelenáče.

„Jeho největší předností jsou technické dovednosti: centry, kopací technika, driblink. Plus rychlost a dynamika. U něj je to taková česká nestandardnost. A má taky zdravé sebevědomí," charakterizoval Trpišovský hráče, jenž má veliký potenciál, ale musí ho dál rozvíjet.

„Dokáže hrát ve větší intenzitě, dřív sprint pět minut vydýchával. Zlepšuje hru hlavou," naznačil kouč, které nedostatky odstraňuje. Limity má třeba i v soubojích.