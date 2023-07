Sebevědomý start nováčka. Vrba ocenil Budínského, Hejdušek věnoval výhru tatínkovi

„Znám Buďu iks let. Od Mladé Boleslavi přes Baník to byl vždycky klíčový hráč při standardních situacích. Možná nevypadá herně, ale dnes se nejvíce zasloužil o pro nás tak krutý výsledek," dodal Vrba, který byl z výkonu svého týmu především v prvním poločase hodně rozladěný. „Od některých hráčů jsem čekal lepší výkon. Karviná byla hlavně v prvním poločase jednoznačně lepší a vyhrála zcela zaslouženě," říkal.

Zároveň ale přiznal, že netrefil optimální sestavu. „Asi jsme se, nebo já osobně, netrefil úplně ideálně do toho, co jsem čekal. Je to na zamyšlenou. Je pravda, že v druhém poločase po změnách (v poločase poslal Vrba do hry Slončíka, Tkáče a Vukadinoviče) jsme herně ožili a bylo to herně vepředu výrazně lepší. Ale první poločas z naší strany byl hodně špatný," hodnotil Vrba 329 utkání, v němž vedl tým jako hlavní trenér.