Sedm posil. Ale bude to stačit Plzni na poháry? Beauguela nepůjde nahradit hned, má jasno expert

Jenže Plzeň potřebuje, aby posily šlapaly hned v úvodu sezony, který je pro klub klíčový. Nejdůležitější za poslední dekádu. Další krach v boji o Evropu by pro Viktorii znamenal obrovskou ránu, ze které by se nemusela vzpamatovat hodně dlouho. „Říká se, že klub dluží hráčům, i proto se potřebuje nutně dostat do pohárů. Potažmo aby přilákal investora. Majitel Šádek vsadil všechno na jednu kartu. Pokud to tým zvládne, čekají Viktorku světlé zítřky. Pokud ne, potáhne za sebou kámen, bude to pro ni hodně složité," podotýká Fukal.