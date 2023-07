Sejk místo Kuchty? Nová sezona i soutež, říká Priske. Promluvil o Čvančarovi

Bad Kleinkirchheim (od našeho zpravodaje) - V utkání hraném 3x45 minut se hattrickem blýskl kapitán Ladislav Krejčí, další trefy přidali Jakub Pešek, Martin Minčev a Jan Kuchta. Spartě se tedy v ofenzivě zadařilo, byť už bylo jasné, že to další sezony vstoupí bez jednoho ze svých nejlepších útočníků.

Tomáš Čvančara definitivně přestoupil do bundesligového Mönchengladbachu. Jak těžké bude ho nahradit?

To přesně nevíme, dokud neodehrajeme ještě další zápasy. Měl v mnoha aspektech dobrou sezonu. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci v jeho rozvoji a budeme sledovat, jak si vede v Německu. Pomohl nám v mnoha ohledech, dal hodně gólů, ale v generálce bylo vidět, že jsme dobře připraveni. Ještě také běží přestupové okno a může se stát cokoliv.

✍️ ODCHOD | Tomáš Čvančara odchází do Mönchengladbachu 🇩🇪 Klub uvolnil dvaadvacetiletého útočníka za mimořádných ekonomických podmínek. Během roku a půl vstřelil v rudém dresu 24 soutěžních gólů a přispěl k zisku ligového titulu 🏆 Čváňo, děkujeme za všechno a ať se ti v… pic.twitter.com/aeJg4nd36t — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 14, 2023

Stále není vyřešena situace s gólmanem Matějem Kovářem, Jste nervózní?

Nejsem. Dnes jsme odehráli 135 minut s čistým kontem a oba gólmani měli několik kvalitních zákroků. Vidím je každý den v tréninku. Spím dobře, jsem spokojen, oba jsou dobří. Není ale pochyb, že Kovy byl v minulé sezoně jedničkou, měl opravdu silný ročník.

Proti Anderlechtu naskočil na hrotu od začátku Václav Sejk, Jan Kuchta se na trávník dostal později. Proč?

V některých ohledech to byla snadná volba. Sejk má za sebou velmi dobré tréninky i další přípravné zápasy, Kuchta není úplně ve formě, ztratil trochu na síle. Bylo hezké vidět Sejkyho, shodli jsme se na něm s trenérským týmem a myslím, že odehrál dobrý zápas. Je pro nás důležité, že máme mezi útočníky konkurenci. Kuchta potřebuje vědět, že to, co se stalo na jaře, je minulost. Teď je konec, přichází nová soutěž. Budeme hrát s tím nejlepším, kdo dá týmu v danou chvíli víc. Sejk se jeví momentálně velmi dobře, také Kuchta dal gól a měl další povedené akce. Potřebujeme, aby útočníci pro nás pracovali opravdu tvrdě a využili šanci, když ji dostanou.

Vůbec nenaskočili další hráči, můžete uvést důvod?

Vitík se vrátil po zranění z Eura do 21 let, potřebuje nějaký čas, ale má za sebou asi tři tréninky s týmem. Nechceme samozřejmě nic riskovat, ale je opravdu na dobré cestě, aby naskočil. A absence Michala Ševčíka nebo Dimitrije Kamenoviče? Chtěli jsme jednoduše vidět jiné a další hráče.

Před startem sezony asi ještě přijde zúžení kádru...

Musíme zhodnotit zdravotní stav týmu, předsezónní přípravu a to, kdo si jak vedl. Mladý Ondřej Kukučka si vedl dobře, je to naděje do budoucna. Matěj Ryneš je zpátky z hostování, stejně tak Sejk, jsem s nimi spokojený. Máme polovinu července, do konce přestupového období zbývá nějakých šest týdnů a uvidíme. Teď přesně nedokážu odpovědět, kolik hráčů zůstane, nemám přesně daný počet.

Dají se očekávat posily?

To není úplně otázka na mě. Mám velmi dobrý vztah se sportovním ředitelem Tomáše Rosickým, řešíme to spolu každý den a probíráme všechny možné změny, vyhodnocujeme situaci. Teď jsme udělali dobrý obchod s Tomáše Čvančarou, rozvíjení mladých hráčů je velkou součástí naší práce. Dnes chyběl Adam Karabec, určitě máme v týmu velkou kvalitu. Ale nikdy nevíte, co se stane.

⭐️⭐️⭐️ VÍTĚZSTVÍ V generálce na novou sezonu porážíme Anderlecht vysokým rozdílem! 👏 #acsparta pic.twitter.com/pFLclW0TmM — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 14, 2023

Generálka na ligu se povedla, Sparta porazila Anderlecht vysokým rozdílem. Je výsledek lepší, než jste čekal?

Výkon se mi líbil, vyhráli jsme šest nula, předvedli několik zajímavých akcí a vstřelili krásné góly. Jsem spokojený jak s výkonem, tak i s mentálním nastavením celého týmu. S klukama, kteří zápas zahájili, i s těmi, kteří ho dohráli. Nebyl to jednoduchý test, ale ve srovnání s předchozími duely jsme se posunuli. Zápas jsme zvládli v ofenzivě i v defenzivě.

Čím byl výkon lepší než v předchozích utkáních během přípravy?

Hlavně díky gólům, které nám v předchozích zápasech chyběly. Na soustředění jsme dvakrát remizovali, předtím s Jihlavou dokonce prohráli a neproměňovali šance. Tentokrát jsme byli produktivní a navíc toho soupeři moc nedovolili, což mě těší. Od toho se potřebujeme odrazit.

Co naopak musíte zlepšit?

Pokaždé můžete pracovat na detailech, maličkostech, na souhře mezi hráči. Někteří kluci si na sebe musí ještě zvyknout.

Jak moc si ceníte čistého konta?

Velmi. Mluvili jsme o tom už v minulé sezoně, že naše defenziva byla oproti předchozím ročníkům lepší. A chceme v tom pokračovat. Chci do kluků dostat správnou mentalitu, touhu po čistých kontech. S tím ale souvisí i naše aktivita. Pokud bráníte vysoko a napadáte soupeře, můžete získat balon v nebezpečném prostoru a rychle se dostat do šancí. Líbil se mi i výkon našich brankářů, pro celou Spartu to byl velmi dobrý den.

Jak hodnotíte přípravu jako celek?