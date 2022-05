Senzační návrat! Mistrovská Plzeň přivábila zpátky jednu ze svých legend

V dresu Viktorky zažil skvělé časy. Zahrál si zápasy v prestižní Lize mistrů proti Barceloně, získal mistrovský titul v sezonách 2014/15 a 2017/18 a svými výkony si vysloužil i reprezentační dres, když na EURO 2012 nastoupil do všech zápasů právě pod současným trenérem týmu Michalem Bílkem. Teď se Václav Pilař vrací do Plzně jako domů.

„Vašek to u nás velmi dobře zná, jde do známého prostředí, a i my víme, co od něj můžeme čekat. Pořád je velmi rychlým typem hráče, což dokázal například v podzimních duelech Konferenční ligy. Je nepříjemný pro jakoukoli obranu. Navíc v něm cítím obrovskou motivaci porvat se znovu o účast v pohárech," pochvaluje si generální ředitel klubu Adolf Šádek.