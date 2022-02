SFC Opava nabízí ubytování uprchlíkům. Je to minimum, které můžeme udělat, říká šéf klubu

Nabídka je mířena především na ženy a děti, kteří prchají ze země zasažené válkou. „V posledních dnech jsme svědky něčeho, co si naše generace už ani nedokázala představit. K humanitární pomoci se přihlásila spousta zemí, včetně České republiky a toto je náš způsob, kterým se chceme zapojit i my jako fotbalový klub. Z Ukrajiny utíkají před válkou zejména ženy a děti. Jsou odloučeni od svých rodin a blízkých a nemají jistotu, že je ještě někdy uvidí. To minimum, které pro ně můžeme udělat, je nabídnout jim bezpečné zázemí a střechu nad hlavou," uvedl předseda představenstva SFC Opava Zdeněk Viktorin.