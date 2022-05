Siegl: Odvolání Vrby je minimum, Sparta na boj o titul nemá tým, zodpovědný je i Rosický

Přijde vám odvolání trenéra Pavla Vrby jako správný krok?

Je to vyústění posledních událostí. Cíle nebyly splněny a zodpovědnost za výsledky a hru má trenér, v tomhle ohledu tedy na Pavlu Vrbovi vina je. Sparta se tak rozhodla a vize, kterou měla, se hned zbortila. Druhou věcí je, jakou zodpovědnost mají hráči. Vezměte si nedělní zápas v Plzni. Je plný stadion, hrajete o čest a budoucnost Sparty a vy ho skoro odchodíte?

Jaká je na to vaše reakce?

Je třeba se ptát, jestli ty hráče Pavel Vrba chtěl, nebo ne. Vedení si tohle musí zanalyzovat a pak by se mělo zodpovídat majiteli. Chyb se nakupilo hodně. Za čtyři roky se vystřídalo ve Spartě sedm trenérů a posun je nulový. Spoléhá se na to, jestli se něco náhodou povede Hložkovi, jestli náhodou vstřelí Čvančara gól, nebo jestli náhodou dá nějaký gól po standardní situaci Hancko nebo Krejčí mladší. Jako sparťan jsem zklamaný. Ty neúspěchy jsou šílené a pořád se to nějak omlouvá. Buď je to majiteli jedno, nebo si to musí vyhodnotit a pak to odnese nejen trenér. Něco se musí stát, třeba být vyhozeno pár hráčů, vždyť to je pořád dokola.

Měly by důsledky padnout i na sportovního ředitele Tomáše Rosického?

Tomáš je jedním z prvních na řadě. Sám říkal, že po úspěchu vyvodí důsledky. Mám ho rád, ale on si ty trenéry přivedl a on je zodpovědný za to, že to nevyšlo. Podívejme se na Plzeň, jací hráči tam jsou. Mosquera nebo Santos nastoupí a hned jsou vidět. A Sparta? Vidím chybu ve skautingu. Bereme nějaké Seveřany (David Moberg Karlsson, Andreas Vindheim), Bulhara (Martin Minčev), kteří ani nehrají. To je přece chyba. Ti hráči nemají na to být ve Spartě. Neunesou tíhu klubu a zodpovědnost s tím spojenou. Pokud to neunesou, nemohou tam být. Pro tohle omluva není. Tahle sezona je už teď neúspěšná. Nebo může být napůl úspěšná, i když já upřímně v zisk poháru nevěřím. Za měsíc začne příprava, vystoupí pan Čupr (generální ředitel) a začne zase mluvit o cílech. Jenže vedení Sparty nezná reálnou sílu mužstva.

Současný tým na boj o titul podle vás nemá?

Nemá. Je špatně poskládaný. Potvrzuje se to v těžkých zápasech. Ze začátku po příchodu Pavla Vrby se to tak nějak stabilizovalo, udělaly se výsledky. Doma neprohrál, ale venku je mužstvo naprosto poloviční. Po selhání Plzně a Slavie se sparťané dostali znovu do boje o titul a sami tu šanci zahodili. Vůbec ji nechytli. Nedivím se divákům, že jsou totálně naštvaní. Já jejich zlobu zažil taky a v porovnáním s tím, co se děje teď, jsme měli minimální neúspěch. Sparta by sama sobě neměla lhát. V klubu by si měli celou situaci sami zanalyzovat, říct si jednoznačné příčiny a vyvodit důsledky. Vyhození trenéra je minimum.

Přišel vám v posledních týdnech Vrba rezignovaný?

Trenér tu šanci zahodil jako první, jeho reakce na lavičce byla pro mě katastrofální. Možná taky neunesl tíhu Sparty.

Foto: Milan Malíček, Právo David Lafata a Horst Siegl ve studiu Sport.cz.Foto : Milan Malíček, Právo

Hovoří se o tom, že se Sparta rozhlíží po novém trenérovi v Německu. Byl byste takovému řešení nakloněn?