Sigma byla jasně lepší. Bod je pro nás zlatý, přiznal teplický trenér Jarošík

„Pro nás je to zlatý bod, protože Sigma byla lepší. Jen jsme bránili. Chtěli jsme být kvalitnější na míči, ale soupeř byl rychlejší, hbitější, důraznější, a to nám vadilo. Jsme však rádi, že i takové zápasy zvládáme a neprohráváme. To je asi jediné plus," řekl kouč Teplic Jiří Jarošík.

Hold pak vzdal defenzívě svého celku. „Není to poprvé, co jsme udrželi nulu, a to se cení. V Čechách to není o deseti šancí. Když si Sigma vytvoří dvě, tři, musí je proměnit. A když ne, tak remizuje nebo může i prohrát. My jsme prostě hráli tentokrát špatně, a to i ve druhé půli, byť jsme v ní opticky vypadali už lépe," podotkl.