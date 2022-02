Naše zápasy, to je už evergreen. Potřebujeme dát gól první, lamentoval Jílek

Po výborné přípravě se pořád nemůžete nakopnout?

Naše poslední utkání jsou si hodně podobná. Je to už evergreen. Hra nevypadá úplně špatně, vytvoříme si nějaké brankové příležitosti, které neproměníme a potom to už do vítězného konce nedotáhneme. I dnes to bylo patrné.

Začali jste ale slušně. Soupeře dostali pod tlak...

Kromě první desetiminutovky, kdy Teplice dobře kombinovaly, držely balón a my se do toho těžko dostávali, ale postupem času jsme našli způsob, jak je eliminovat. Měli jsme pak minimálně dvě šance, ovšem neproměnili jsme je. Potřebujeme prostě skórovat první, uklidnit se, a to se nám na jaře ještě nepodařilo. Roli hraje i to, že při pohledu na tabulku nejsme v komfortní situaci. Hráči jsou nervózní, bojí se udělat chybu a vidět je to i na finální fázi. Druhý poločas se mi vůbec nelíbil. Byla to bitva, soupeř to ještě víc zatáhl a my jsme si téměř nic už nevypracovali. Slušná defenzíva ano, soupeř neměl brankovou příležitost, ale to je málo! Potřebujeme to zlomit, vyhrávat. Chce to větší kvalitu v koncovce, abychom akce úspěšně dohrávali a byli efektivní.

Neměli jste před bránou soupeře málo hráčů?

Teď hned to říct nedokážu. Nevím. Teplice určitě malinko změnily rozestavení, když stáhly Sejka a Fortelný, který přišel místo něj, hrál nižší pozici. Kámen úrazu jsme měli v přechodové fázi. Byli jsme hodně pomalí. Proto jsme na kluky o přestávce apelovali, aby více točili hru, dostávali balony častěji do vápna.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Zleva Jan Navrátil z Olomouce a Alois Hyčka z Teplic.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Na jaře jste skórovali jen v duelu s Mladou Boleslaví. Co k tomu říct?

Je to klíčová věc. Fotbal se rozhoduje ve vápnech. Z naší strany to z hlediska vytváření šancí nebylo špatné v Jablonci, na Baníku, ani teď. My nejsme mužstvo, které si jich vypracuje v utkáních sedm, osm, deset. Míváme čtyři, pět, a i tentokrát, to tak bylo. Když je to na tutovky 4:0, musíte prostě alespoň 1:0 vyhrát. I dnes, kdybychom se více tlačili do brány, jsme měli ke vstřelení gólu blízko.

Nechybí také větší podpora od krajních obránců?

Tlačíme na to, i když dnes to bylo s ohledem na rozestavení soupeře trochu jiné. Věděli jsme, že se hodně orientují na střed hřiště, nechtěli jsme proto naše kraje vytahovat vysoko. V některých situacích nám to pak chybělo. Je to jedna z věcí, kterou po hráčích budeme vyžadovat. Doplnění tedy ano, ale vždycky je to i o zajištěné konkrétní herní situace.

Kde je forma Lukáše Greššáka z přípravy?

To nám chybí. Podával tam excelentní výkony, pomáhal klidem a kvalitou řešení v přechodové fázi. Potom ho postihl covid a on ještě není plně stoprocentní kondičně. Proto teď střídává. Přesto jsme si od něho hodně slibovali. Budeme asi muset být s ním trpělivější, nebo případně hledat další varianty. Určitě není v tom rozpoložení jako dřív.

Do brány jste vrátil Matúše Macíka. Co vás k tomu vedlo?

Chtěli jsme udělat změnu. Honzovi Stejskalovi jsme trochu vyčítali gól na Baníku. Nešlo ale o nespokojenost s ním. Macík byl na podzim jednička, zranil se, Honza odchytal celou přípravu vedl si výborně, ale v lize jsme úspěšní nebyli, a tak jsme do sestavy sáhli.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Brankář Tomáš Grigar z Teplic.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Nechybí vám zraněný Martin Hála, který se na jaře trefil sedmkrát?

Souhlasím. Tým pracuje slušně, ale lidé chtějí vidět finesy, rychlé kombinační věci, uvolnění, když je to jedna na jedna, a právě v aspektu takového překvapivého řešení nám Martin chybí. Bohužel, zase nám vypadl. Byl už v tréninku, ale vrátila se mu nějaká viróza. Je to svízel.

Jak to vypadá s útočníky Davidem Vaněčkem a Jakubem Yunisem, kteří byli kvůli vážným zraněním dlouho na marodce?