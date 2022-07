Sigma odcestovala do Rakouska, zahraje si tam i s Galatasarayem

„Mrzí mě, že s námi nemůže jet Langer. Z mladých hráčů měl nejlepší pozvolný přechod mezi dospělé. Chtěli jsme to v kempu zúročit. Jde u něj o svalový problém, ale zatímco u Beneše a Greššáka je to tak, že mohou být v nějakém individuálním režimu, tak on potřebuje po většinu času klid," vysvětlil Jílek.

S dosavadním průběhem přípravy je spokojen. „Ověřili jsme si, že mužstvo je schopno pracovat ve vysokých fyzických nárocích. V úvodu jsme sice výsledky neměli, ale myslím, že pro to je objektivní zdůvodnění a nebyly v tu chvíli alfou a omegou. V posledním utkání v Polsku s Gliwicemi to bylo velmi dobré i z hlediska určité kvality a herní organizace," řekl.

Negativem ale podle něj byly právě zdravotní problémy. „Museli jsme upravovat sestavu a nebyli tak schopní prověřit hráče v konkrétních postech, kde jsme chtěli. Zejména třeba u Denise Ventúry, kterého trápil kotník. Škoda, nejspíš v Rakousku nebude ani na první zápasy," uvedl Jílek s tím, že v pořádku naopak už je stoper Václav Jemelka. „Je v plném tréninku, bylo to u něj jen o tom, aby odezněla bolest," podotkl Jílek.

V Hartbergu jeho svěřence čeká nejprve 16. července dvojzápas s maďarským Paksi a tureckým gigantem Galatasarayem Istanbul, 22. července pak duel s dalším tureckým soupeřem Sivassporem.

„Chtěli jsme mít konfrontaci s ligovými zahraničními kluby. Podařilo se nám to, i když to bylo lehce krkolomné s termíny, kde to nevycházelo. Nakonec máme jeden dvojzápas, což bude trochu komplikovanější, ale věřím, že se nám to podaří zkombinovat a zvládnout. Kvalita i jména jsou pro nás dostatečným důkazem, že to bude kvalitní prověrka," zdůraznil olomoucký lodivod.

V Rakousku zároveň hodlá maximálně využít čas, který tam Sigma má na dvoufázové tréninky po většinu dní. „Určitě bude převaha taktických věcí. Týmová organizace, skupinová organizace, standardní situace. Taková ta klasika, abychom byli připravení do zápasových situací," prozradil.