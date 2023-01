Sigma vyrazí na Spartu i s Chytilem. Situace kolem klíčového útočníka zůstává otevřená

„Jednání probíhají, ale Mojmír je tady a my s ním počítáme. Do 15. února, kdy končí přestupní období, se ovšem může stát cokoliv. Proto jsme souhlasili se zdravotní prohlídkou. Kluby na to v rámci dojednávání přestupů mají právo a my pro každý případ chceme být připraveni," řekl ve středu novinářům sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář.

Hanáci upřednostňují sportovní stránku před ekonomikou. „Nejsme na tom tak, abychom museli za každou cenu prodávat. A hlavně, nepodařilo se nám zajistit hráčskou náhradu. Myslím, že jeho odchod teď v zimě je už nepravděpodobný. Máme zkrátka jednoznačně dáno, za jakých okolností může odejít teď, za jakých v létě, a od toho neustoupíme. Stát se může i to, že na konci roku, kdy mu u nás končí smlouva, odejde zadarmo, byť to je katastrofický scénář. Varianta, že by prodloužil, nepřichází v úvahu. K tomu došli asi pod sílicím tlakem Slavie hráč společně s jeho manažerem," podotkl Minář.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Mojmír Chytil ze raduje ze vstřelené branky proti Faerským ostrovům.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Vadí mu v té souvislosti, že lodivod Slavie Jindřich Trpišovský veřejně prohlašuje, že je s Chytilem na příchodu do Edenu domluvený. „To se nedělá. Na druhé straně, možná si myslel, že průběh jednání bude snazší, a že se vše podaří vyřešit směrem k letošnímu lednu. To ho k tomu asi vedlo. Hráčům by se ale neměla blbnout hlava, když jednání zatím k ničemu nesměřují. V tom vidím potíž," konstatoval Minář.

„Já ne. Vím, že Jindra Trpišovský hodně komunikuje s hráči, není to určitě jen případ Mojmíra. Navíc on je nastavený velmi dobře. Vnitřně ambici jít do Slavie co nejdříve samozřejmě má, ale není to u něho problém. Bavím se s ním na rovinu. Je připravený minimálně jaro tady odehrát a já myslím, že to nemusí být špatná volba řešení i po sportovní stránce. Nějakou výkonnost prokázal, může ji tady obhájit, růst dál, mít u nás daleko větší minutáž," přidal svůj pohled trenér Sigmy Václav Jílek.