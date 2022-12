Udržet vybojovanou pozici nebude na jaře jednoduché, tuší olomoucký kouč Jílek

Jste možná výš, než se čekalo. To vás určitě těší, ne?

Čtvrté místo je příjemné, zajímavé a znamená i splněný cíl, se kterým jsme do podzimu vstupovali. Dává nám možnost bojovat v druhé polovině ligového ročníku o horní příčky, a to jsme chtěli. Jsme si však vědomi, že odstupy mezi jednotlivými celky v tabulce jsou velmi malé. Během dvou, tří zápasů se může vše otočit a dostanete se na místo, které je nepříjemné.

Jste nahoře, přestože v průběhu soutěže odešel klíčový stoper Václav Jemelka do Plzně...

Skutečnost, že jsme si poradili i bez něj, je dobrý signál. Za větší pozitivum ale považuji, že jsme dokázali reagovat na prvních šest kol, v nichž jsme získali jen čtyři body.

Co se po výborném vstupu do soutěže v podobě výhry v Ostravě nad Baníkem stalo?

Podlehli jsme asi iluzi, že to půjde jednoduše. To bylo pro další boje klíčové. Přišla domácí prohra s Brnem, a to byla rána. Následující zápas na Spartě nás úplně vysvlékl do naha. Nebyli jsme na něj dobře připraveni sportovně ani mentálně. Tyto duely nás stály sebevědomí, klid do dalších utkání, a bodové ztráty. Nepoložili jsme se však, ukázali charakter a otočili nepříznivý vývoj, čehož si cením.

Vraťme se k vašim stoperům. Před sezonou přišel Vraštil, v jejím průběhu Pokorný, ale ani jeden stejně jako Poulolo se do základní sestavy neusadili natrvalo. Paradoxně se to podařilo Benešovi, který v ní místo neměl?

Je to tak. Víťa dokázal, že do základu patří a byl ze všech stoperů nejplatnější. Naším úkolem pro jaro je stoperskou dvojici stabilizovat.

Nakoupili jste hráče i do středu pole. Kromě Navrátila, jenž se vrátil po pěti letech ze Slovácka, vám však žádný z těchto hráčů především kvůli zdravotním problémům příliš nepomohl. Co k tomu řeknete?

Bylo to největší negativum podzimu. Nedostali jsme do stavu připravenosti hráče, kteří nás měli táhnout. Týká se to především Ventury, Zorvana a Vodháněla. Měli být pilíři mužstva, ale to se nestalo. Do toho vypadli zkušení Greššak a první gólman Macík. Další hráči, na kterých to mělo stát.

V čem byl problém. Přemýšleli jste o tom, proč na marodce skončili zrovna noví hráči?

Ano. Jednoznačnou odpověď na to však nemáme. Nešlo ale o zranění, která by vycházela z toho, že tito hráči neunesli dlouhodobě zátěž. Bylo to vesměs po soubojích. Podepsala se na tom prostě i smůla. V zimě je musíme dát zdravotně do pořádku. Věřím, že na první jarní kolo budou všichni připraveni a pomohou nám.

Jste připravení na to, že můžete přijít o nejlepšího útočníka Chytila, o něhož je velký zájem?

Vnímám, že tomu tak je. Pořád se však pohybujeme v prostoru spekulací. Stát se může všechno, ale já to beru tak, že ho k dispozici stále mám.

Co případné posily?

Máme vytipované kluky, co jsou pro nás zajímaví. Potřebujeme posílit do pozice pravého obránce, a díváme se také na křídelní a kvůli těm zraněním i na středové hráče. Třeba Breite a Spáčil odehráli téměř všechno, a my za ně neměli žádnou alternaci. Jména vám ale neřeknu. Jednání teprve začínají. Uvidíme.

Kaňkou na jinak vydařeném podzimu je asi vyřazení z poháru Libercem?

Mrzí nás to. Postoupit jsme pochopitelně chtěli. Liberec ale není tým, s nímž bychom měli postup zaručený. Kvalitu má velkou. Navíc náš už trochu dohnala situace způsobená marodkou, o které jsem hovořil.

Na jaře se jistě budete chtít udržet v horních patrech tabulky?