Sigmu pískal v lize sudí z Olomouce? Komisi rozhodčích zajímá klubová příslušnost, ne bydliště

Vozábal zmíněnou situaci nijak nedramatizuje, nicméně připouští, že by bylo lepší, se podobných věcí vyvarovat a nominovat rozhodčí z jiné destinace. „V emocích bych to možná také zmínil a štvalo by mě to. Ale s chladnou hlavou bych to neřešil. Myslím, že to není problém, horší roky jsou za námi," naznačuje expert, že kvalita výkonů českých rozhodčích roste a problematických situací je podle něj méně než v minulosti. A navíc se prý dnes všichni dobře znají.