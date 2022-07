Šikula z Nigérie válí, dere se do sestavy Slavie!

Wels (od našeho zpravodaje) - „Už je to asi sedmá náhoda, že trefil takovou šibenici. Děláme si z toho v kabině legraci," smál se slávistický asistent Zdeněk Houštecký po nedělní vítězné generálce na stadionu v rakouském Welsu, kterou rozhodl právě Usor. „Ukázal to už za béčko, on se Šmigou ho dostali do druhé ligy. Kvality potvrzuje i na trénincích, jsme příjemně překvapení. On to v sobě prostě má," dodal Houštecký.