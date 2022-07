Jedenáct hráčů na tři místa. Slavia má ve středu zálohy brutální přetlak. Jak ho v Edenu vyřeší?

Je opěrným bodem sestavy a bude hrát hodně. Spojuje obrannou vozbu se zálohou. Je zvyklý na systém kouče Trpišovského, ví, kde se má pohybovat a jak týmu nejlépe pomoct. Příval nových středních záložníků by mohl signalizovat jeho možný odchod, nicméně podle informací Sport.cz na něj v Edenu konkrétní nabídka momentálně neleží. Zvládne hrát i stopera, ale když ve středu obrany není krize, trenéři ho raději využijí v záloze.

Přijme jakoukoliv roli, přizpůsobí se situaci. Když nehraje, kabině zůstává nápomocný, nebývá zapšklý. Flexibilní je i na hřišti, ve středu zálohy může hrát prakticky na jakékoliv pozici. Na jaře přispěl i několika důležitými góly, umí hrát velké a vypjaté zápasy, má rád, když je na place rušno a emoce tečou. Navíc vede i ostatní africké hráče v klubu. Pro Slavii ani jeho samotného by nemělo smysl, kdyby měl jít jinam.

K mužstvu se připojil později, na začátku přípravy se mu ozvalo koleno, kvůli kterému drtivou většinu sezony stál. „Domluvil jsem se s trenéry, že bude nejlepší odjet do Německa na rehabilitační kliniku, kde jsem potrénoval a měl hodně fyzia," popsal pro klubový web. Když se na jaře na hřiště vrátil, brzy se dostal do formy. Na zdravotním stavu bude v jeho případě záležet především. Pokud bude fit, v nejdůležitějších a nejtěžších zápasech by v sestavě neměl chybět.