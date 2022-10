Šín posílá hokejovému kolegovi, který bojuje s rakovinou, jasný vzkaz: Zvládneš to!

A přidává svůj návod, jak s rakovinou bojovat. „Pozitivně myslet, najít si to světlo na konci, bojovat a zpříjemňovat si život maličkostmi," vypočítává Matěj Šín své záchytné body v boji s onkologickým onemocněním.

To mu lékaři diagnostikovali letos v červnu krátce po jeho osmnáctých narozeninách. „Jednou ráno jsem se vzbudil a jedno varle jsem měl šestkrát větší než to druhé. Myslel jsem si, že jde o nějakou alergickou reakci, tak jsem to nějakou dobu mazal, ale nepomohlo to. Proto jsme s rodiči vyhledali urologa. Potvrdilo se, že to je rakovina a pak už začal ten boj," vzpomíná Šín na krutý verdikt.

O své nemoci mluví otevřeně a s úsměvem. Ten mu z tváře nezmizel ani po dobu léčby. „Vůbec ne. Jsem od přírody spíše srandista a bojovník. Začal jsem léčbu, a přestože tam bylo hodně nevolností, zvracení, tak jsem věděl, že to bude jen lepší, že mě to neskolí. Ani na chvíli jsem si do hlavy nepouštěl, že by to mohlo být jinak. Od začátku jsem přemýšlel jen nad tím, kdy to budu mít za sebou. A mám!" říká s jistotou.

Foto: Jiří Tomaškovič, Právo Fotbalista Baníku Matěj Šín na tréninku s ligovým týmem.Foto : Jiří Tomaškovič, Právo

Zmiňovaným světlem na konci pro něj byl fotbal. „K tomu jsem se upínal. Vrátit se na hřiště, žít zase normální život. Rodina, kamarádi a přítelkyně mi dávali sílu s tím bojovat. Ani na moment jsem se nenechal pohltit depresemi. Každá maličkost, drobná dobrá zpráva mě posouvala až sem," říká Šín.

Tím sem myslí trávník Městského stadionu v Ostravě, kam jej trenéři ligového týmu Baníku v tomto týdnu přizvali k tréninku. „Je to skvělý pocit vědět, že se mnou i nadále počítají. Jsem plný energie a cítím obrovské nadšení, že s kluky můžu trénovat. I během chemoterapie a pobytu v nemocnici jsem se k tomuhle upínal a ta touha byla stále větší a větší," svěřuje se fotbalista, který v minulé sezoně první ligu už pětkrát ochutnal.

A pevně věří, že se na prvoligové trávníky zase vrátí. „V zimě chci do přípravy a v ní se poprat o místo v týmu," říká rozhodně. Na tohle téma už hovořil i s novým trenérem Baníku Ostrava Pavlem Hapalem. „Probrali jsme, jak to nastolíme, popřál mi hodně sil a řekl, že se na zimní přípravu těší," usmívá se talentovaný hráč.

Do zimy ale musí zvládnout ještě kus cesty. Klíčové bude vyšetření v Olomouci u kondičního trenéra Josefa Anderleho. „Matěj jezdí dvakrát týdně díky agentuře Sport Invest do Olomouce a věříme, že na konci měsíce dostane zelenou, aby se mohl zapojit do tréninku s týmem. Kluci z Olomouce jsou vynikající kondičáci a spolupráce s nimi je skvělá," uvedl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

Foto: Jiří Tomaškovič, Právo Fotbalista Matěj Šín s trenérem Baníku Pavlem Hapalem.Foto : Jiří Tomaškovič, Právo