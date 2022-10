Vyhodit Pavla bylo těžké, ale věděl jsem, že to tak nemůžeme nechat, vysvětlil Vrbův konec Mikloško

Věděl jste hned, že je třeba jednat?

Byly to hektické dny, prakticky deset dní v kuse lítám a skoro nespím. A rozhodl jsem, že nemá cenu čekat. Nedovedl jsem si představit, že by v tomto složení tým mohl dál pracovat. Byla by to ztráta času. A proto se to muselo udělat teď, aby Pavel (Hapal) měl čas tým poznat, udělal si kvalitní přípravu a do jara se šlo naplno.

Proč jste znovu oslovili Pavla Hapala?

Znám ho velmi dobře, jsme kamarádi, vím, jak pracuje. Je zkušený a v ideálním věku. Trochu mladší než já (usmívá se). Měl sem jít už v květnu a myslím si, že splňuje veškeré předpoklady, protože to tu zná. V Baníku už byl, a to je pro kolektiv i celou Ostravu důležité. Myslím si, že od teď půjdeme nahoru a bude to zlepšovat.

Jedním z asistentů je Jiří Neček, druhým by měl být Tomáš Janotka, který ale pracuje pro Sigmu Olomouc. Budete na něj čekat?

Samozřejmě během dvou dnů je těžké to sestavit. Věřím tomu, že během krátké chvíle budeme vědět. Možná na někoho budeme muset kvůli dvouměsíční výpovědní lhůtě čekat. Myslím si ale, že v současném složení to zvládneme, pak už se to jen doplní a doladí.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Zleva sportovní manažer fotbalistů Baníku Ostrava Alois Grussmann a člen představenstva klubu Luděk Mikloško z tribuny sledují trénink vedený nový koučem Pavlem Hapalem.Foto : Petr Sznapka, ČTK

Lze říct, že jste byl o odvolání Pavla Vrby přesvědčen v době svého nástupu, nebo ještě před ním?

Měl jsem možnost sem chodit asi půl roku, v lednu mě Baník požádal, jestli se nechci podívat na brankáře. Měl jsem možnost vidět, jak pracují a potkávat se s hráči i trenéry. Vidět, jak se chovají, jakou mají náladu. A já tu v týmu neviděl žádný život, energii, bylo mi jasné, že mužstvo není zdravé a potřebuje oživit.

Chyba Pavla Vrby?

Byl za to zodpovědný Pavel Vrba. Myslím si, že trénoval, jak trénoval. Chyběla mi v tom energie, intenzita v tréninku, a proto se to muselo stát.

Dá se čekat v zimě i řez do kádru?

Já myslím, že tu máme kvalitní hráče, ale když se s nimi nepracuje, jak má, tak to je špatné. V utkání v Kroměříži, kdy hrajeme proti třetiligovému mužstvu, se mi v závěru zdálo, že domácí měli větší sílu než my. Ano, terén byl těžký, ale těžký pro oba týmy. A my to nedokázali zvládnout, naštěstí se postoupilo na penalty, ale to mi ukázalo, že tým na tom není ideálně kondičně.

Byl jste překvapen, když vás majitel klubu Václav Brabec požádal o pomoc?

Abych řekl pravdu, vůbec jsem to nečekal. Ale došlo k tomu během pár setkání s panem Brabcem. Vše gradovalo, když se mě zeptal, co bych chtěl dělat. Řekl jsem mu, co si myslím, že by se mělo zlepšit a udělat, aby Baník byl zase tam, kde být má. A pokud mě chce dát do nějaké funkce, tak bych potřeboval mít moc, abych s tím mohl něco dělat. Pak mi navrhnul, že mě dá do představenstva.

Dá se něco vypíchnout, co by se mělo změnit?

Áčkem to začalo a pokračovat to bude u mládeže, která tu moc nefungovala. Dost talentovaných hráčů nám odešlo, kluci se neposouvali do prvního týmu. Není to jen o tom přeřadit hráče z B-týmu, nebo dorostu do áčka a nechat ho jen trénovat, jak trénují všichni. Tito kluci potřebuji speciální péči, trénovat navíc, aby se posouvali k prvoligovým hráčům. Já říkám, že takto posunutí hráči nejsou prvoligoví, jen dostávají šanci se prosadit a učit od starších.

Je možné, že se tedy realizační tým ještě rozroste?

Plány jsou takové, že chceme propojit áčko s béčkem, které by trénovalo i tady na Bazalech. Snad se to podaří. Zároveň trenéři by si vypomohli a mohli s hráči pracovat.

Proto změna kondičních trenérů?

Určitě. Nebo... Chtěli jsme změnu, já chci pracovat i s jinými technologiemi, objednáme nejmodernější GPS, které nám řeknou, jak na tom hráči jsou a budeme monitorovat prakticky vše. Můžeme s tím už předvídat zranění, nebo naopak hráče po zranění dostat zpět do ideálního stavu a do hry. Myslím, že máme vynikajícího kondičáka Filipa Saidla, který tu byl v mládeži, měl jsem možnost ho půl roku sledovat a poznat, takže pro mě byla volba číslo jedna ho přetáhnout do áčka.

Hledáte roli pro dosavadního asistenta Jana Baránka?