Škoďák chyběl. Před půlí jsme dostali tvrdý direkt, přiznává Hoftych

S jakou taktikou jste šli do utkání proti soupeři, který ještě ve čtvrtek hrál těžké utkání Konferenční ligy?Chtěli jsme využít, že Slovácko jede na dvou frontách. Hráči toho mají většinou plné zuby, soupeř měl také mnoho změn v sestavě a opory střídal. Ve 2. minutě měl Tomáš Ladra na noze čistý gól. Kdyby proměnil, utkání by se vyvíjelo jinak.

Jenže nakonec jste inkasovali jako první vy. Dokonce až v nastavení první půle, několik sekund před odchodem do šaten.Bohužel, dostali jsme branku do kabiny. Takovou typickou Slováckou, řekl bych. Prostě nakopnutý balon, který vypadl ze souboje a Doskiho ho uklidil do brány. Byl to tvrdý direkt před poločasem. Snažili jsme se pak hráč povzbudit a vytáhnout hru nahoru, Povedla se nám střídání, měli jsme hodně závarů.