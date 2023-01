Skromný a poctivý, zkrátka čistý člověk. Van Buren dozrál, šanci ve Slavii si vyčekal

Fanoušci sešívaných mají Van Burena moc rádi, ačkoliv z šesti a půl let, co Slavii patří, strávil více než dva roky na hostováních a další měsíce na marodce. „Hostování mu pomohla, dozrál. Dřív byl poměrně zbrklý a zahazoval šance, teď situace řešil s klidem," říká k Van Burenovi zkušený trenér Zdeněk Ščasný v pořadu Přímák.

„Je to pro něj odměna za úsilí a trpělivost, vyčekal si to a zasloužil. Přeju mu to," vykládá upřímně Vozábal. Borce ze země tulipánů dobře poznal, ví, jaký je. „Moc fajn kluk, je hodný, skromný a férový. Ke každému na světě se chová slušně, nedělá rozdíly. Čistý člověk," charakterizuje jednoho z hlavních hrdinů prvního jarního kola bývalý budějovický funkcionář.

Poprvé ze Slavie hostoval energický ofenzivní hráč v domovské zemi, v celku ADO Den Haag. Pak zamířil na jih Čech do Dynama, kam se pak vrátil i na druhou štaci. „Víte, když jde kluk z Prahy do Budějovic, je zřejmé, že už tam musí bydlet. Dojíždět nejde. A často je složité těm klukům vysvětlovat, aby se tam přestěhovali. Mick s tím neměl vůbec žádný problém, byl naprosto v pohodě, všechno respektoval. Tohle bylo první, čím na mě zapůsobil," vzpomíná Vozábal. „Je jasné, že jsme mu taky vytvořili podmínky, měl nějaké požadavky ohledně bydlení, ale je logické, že bychom mu nedali nějakou garáž," dodává.

A po ruce má i další příklad jeho dobrého nastavení. Nemluvil o návratu do Slavie, nevykládal, jak se chce v Budějovicích jen rozehrát. „Ne, o tom jsme se vůbec nebavili. Naopak hovořil tak, že je v Budějovicích a chce nám pomoct. Znám, když hráč říká, že má nějaký klub jen jako přestupní stanici, a už se vidí jinde. To ty kluky pak zabíjí. Ale Mick říkal, že je tam pro Dynamo a udělá pro tým maximum," líčí současný ředitel druholigového Táborska.

Van Buren už by měl zůstat v útoku, to by měla být jeho hlavní pozice, byť v minulosti často hrával na křídle. Ať už ve Slavii, nebo právě v Budějovicích. „Kdybyste se mě zeptal před týdnem, řeknu, že je lepší z křídla. Teď odpovím, že je to náběhová devítka, nebo pravé křídlo," míní bývalý záložník, který nastřádal 238 ligových startů.