Haaland byl hroznej lajdák, sám si snad nedokázal ani zavázat tkaničky, vzpomíná český expert

Smeká před ním celý svět. Norský fotbalový zabiják Erling Haaland dává v barvách Manchesteru City góly na počkání, trhá rekordy a obdivuje jej celý svět. Bývalý český reprezentant Vratislav Lokvenc v pořadu Přímák na Sport.cz ale vzpomíná, že když hrál mladý Nor za rakouský Salcburk, při tréninku na něj velký dojem neudělal. „Na tréninku byl hroznej lajdák," vzpomíná, že jako skaut by si jméno Haaland podle nasazení v tréninku do notýsku nezapsal. „Pak přišel zápas a byl to jiný člověk. Neskutečný, co už dokázal."

Erling Haaland očima bývalého reprezentanta Vratislava Lokvence. Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Salcburk je známý tím, že sází na mladé talentované hráče, kteří se z Rakuska odrazí do světa velkého fotbalu. Proto se na tréninku klubu opakovaně objevil i bývalý útočník Sparty Vratislav Lokvenc. Haaland prý v tréninku zrovna neexceloval. „Když jsem ho viděl, tak to byl lajdák. Ten, než se rozběhne... Tehdy si snad ani sám nedokázal zavázat tkaničky," vzpomíná s úsměvem expert ve studiu Sport.cz. Potvrzuje, jak složitá práce skauta je. Podle nasazení Nora na tréninku, by jej Basileji, pro kterou hledal talenty, nikdy nedoporučil. „Tréninkový typ to tedy nebyl. Ale za tři dny přišel zápas a nikdo ho nezastavil," kroutí hlavou nad neskutečnou proměnou útočníka. Přímák s bývalým reprezentačním útočníkem Vratislavem LokvencemVideo : Sport.cz V Manchesteru City, kam se Haaland přes bundesligový Dortmund posunul, podle Lokvence už ale musí v tréninku pracovat jinak. To, co předváděl v Rakousku, by mu nejspíš neprošlo. „Když ho člověk viděl při rozcvičce před zápasem. Všude byl poslední a nedělal věci na sto procent. Ale přišel zápas a jel jako pila. Byl to zápasový typ," dodává v pořadu Přímák na Sport.cz.