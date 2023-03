Slavia chce překonat jarní bídu venku. Na co si dá pozor? Na podcenění, souboje nebo terén

Venkovní zápasy sešívaných jsou na jaře jasným tématem, klopýtají v nich, kvůli čemuž se jejich náskok na špici tabulky smrsknul jen dva body před Spartou. „Může to být jistou mírou podcenění," ukázal na první příčinu zkušený trenér Vlastimil Palička.

Trpišovský po nedávné porážce v Českých Budějovicích zmiňoval osobní souboje, důraz nebo pohyb. V tom jeho parta za Jihočechy zaostávala, což platilo i předtím po remíze Teplicích. „Těch faktorů je víc, nabalují se. Soupeři doma proti Slavii mají obrovskou motivaci, hrají v hlubokém bloku. A když se dostanou do vedení, ten blok ještě zpevní," podotkl Palička.

Jediný, kdo může zastavit Spartu je Slavia. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Další aspekt, který se skloňoval po duelech na Stínadlech i Střeleckém ostrově? Terén. Červenobílí se chystají, že v Liberci v sobotu vpodvečer nebude nejlepší. „Klimatické podmínky tam v současných měsících bohužel nejsou příznivé, už s tím máme zkušenost. Samozřejmě to musíme vzít v potaz, ale náš herní styl se velmi složitě mění, takže budeme muset najít ideální cestu, která bude tamní terén reflektovat. Určitě nás čeká větší množství osobních soubojů," naznačil Trpišovský, s čím při přípravě na utkání pracuje.

Co nebude chtít moc měnit? Zřejmě sestavu. Po výhře nad Plzní avizoval, že přišel čas opřít se o zkušenější hráče, již jsou odolnější. „Někteří méně zkušení kluci mohou třeba vypadat skvěle na tréninku, když ale pak zápas nezačne úplně dobře z naší strany, tak nemají zkušenost s tím, jak to zlomit. V Budějovicích bylo v základu pět hráčů pod dvaadvacet let, což může hrát svojí roli," rozebral hlavní slávistický stratég.

„Je to správná cesta," přitakal Palička. „Pozvolna se vrací hráči, kteří mají víc zažitý způsob hry, který trenér vyžaduje. Třeba s Holešem by to mělo být lepší," dodal osmašedesátiletý kouč, který zdůrazňuje vliv válečníků, borců s vítěznou mentalitou. „Hodně chválím Olayinku. Ví, že odejde, ale dělá maximum," uvedl Palička.

Trenér Liberce Luboš Kozel je po sérii neúspěchů v ohrožení.Video : Sport.cz