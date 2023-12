Slavia dál tepe do LFA. Vedení ligy situaci vysvětluje a odkazuje na postoj Zlína

Už v sobotu se výjezd sešívaných do Zlína intenzivně řešil. Slávistický předseda představenstva Jaroslav Tvrdík žádal LFA o odložení utkání ještě před cestou. K tomu nedošlo, a tak červenobílá výprava vyjela v 16 hodin na jihovýchod Moravy. Sešívaní poukazovali na riziko samotné cesty a na ohrožení zdraví hráčů během zápasu. LFA kontrovala, že sobotní stav hrací plochy na zlínské Letné je vyhovující a že by se na tom dle předpovědi nemělo nic měnit.

Přes noc však ve Zlíně napadlo až ke dvaceti centimetrům sněhu, utkání bylo odloženo a Slavia opět zaútočila na LFA. “ ,Vzhledem k počasí, předpovědi na dnešní den i neděli, regulérnosti celé soutěže, zdraví hráčů a kvůli fanouškům bych odložil celé ligové kolo.´ Tento návrh jsem včera (v sobotu), dlouho před zahájením prvního zápasu tohoto kola, směřoval vedení LFA. Procedurálně není nic jako ,oficiální žádost´. Je jen a výhradně na vedení LFA v době kratší než týden do zápasu, jak rozhodne. Je to stejné jako s TV právy. Buď je vedení LFA kompetentní, nebo nikoliv,“ napsal v neděli dopoledne na sociální síť X (dříve Twitter) Tvrdík. Už v sobotu uvedl , že v únoru bude iniciovat změnu ve vedení LFA.

Štiplavou poznámku přidal na stejné síti i ředitel strategické komunikace Slavie Jakub Splavec. „Od pátku bylo jasné, že to na většině stadionů prostě nepůjde. V zájmu ochrany zdraví hráčů, zachování regulérnosti pro všechny zúčastněné, nezničení už tak zkoušených hracích ploch a atraktivity pro fanoušky na tribunách i u TV jsme se to snažili vysvětlit těm, kteří mají za úkol řídit ligu. Ti samí lidé nechali naše kluky odjet do Zlína s tím, že druhý den dopoledne zápas odloží. Místo toho, aby se řídili racionálním úsudkem, hráli si na meteorology a byrokratické mravokárce. Výsledek ať si každý zhodnotí sám. Šťastnou cestu zpět klukům i fanouškům, kteří už ve městě jsou. Jinak už fakt nemám slov,“ vyťukal Splavec.