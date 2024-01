Slavia dotahuje příchod Senegalce z norské ligy

El Hadji Malick Diouf by měl být hned součástí áčka trenéra Jindřicha Trpišovského a měl by pomoct vyztužit levý kraj sestavy, kde se na pozici wingbeka v závěru podzimu chytil Wallem. Na post krajního obránce či právě wingbeka jsou ve Slavii k dispozici ještě Lukáš Provod či Andres Dumitrescu. Mladý Senegalec by měl červenobílým umožnit častější nastupování v čtyřobráncovém systému, který po letním odchodu Davida Juráska do Benfiky Lisabon tolik nepoužívali. Na levé straně sestavy by tak teoreticky mohl hrát například s Wallemem.