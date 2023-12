Hotovo! Do Slavie přichází hvězdný mladík s problémovou minulostí

Podle Slavie by mělo jít o uzavřenou minulost. „Mohamed platil za velký talent nizozemského fotbalu, v mladém věku prokázal obrovské schopnosti. Bohužel s jeho vývojem a kariérou hodně zatřásla smrt jeho otce, který na něj měl obrovský vliv. Následovalo období, kdy šel fotbal zcela stranou. Slavia mu chce dát druhou šanci. Ihattaren na sobě pracuje a chce se vrátit do profesionálního fotbalu. Dnes má fungující rodinné zázemí a velkou motivaci uspět,“ stojí v prohlášení na stránkách klubu.

Ihattaren se po konci v PSV pokoušel o restart kariéry v Juventusu, Sampdorii Janov a Ajaxu. Naposledy naskočil do soutěžního duelu v červenci 2022. Od léta byl nezaměstnaný, v srpnu na poslední chvíli krachl jeho přesun do tureckého Samsunsporu. Tamní fanoušci ho už bouřlivě vítali, když brzy poté klub oznamoval, že se Ihattaren „snažil změnit podmínky dohody nepřijatelnými požadavky“.

Roční smlouva s tříletou opcí ukazuje, že Slavia ví, že angažování Nizozemce se právě s ohledem na jeho minulost může proměnit v jeden velký přešlap. Rok by měl být dostatečně dlouhou dobou na to, aby Ihattaren ukázal, že je připravený na návrat do velkého fotbalu. Trenérský tým Slavie pod vedením Jindřicha Trpišovského už několikrát ukázal, že s hráči umí pracovat. Zda se to povede i tentokrát, ukáže až čas.