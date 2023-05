Slavia je dva roky bez titulu. Zkraty opor, zranění i selhání s Hradcem, vidí důvody expert

Rajnoch je odchovancem Sparty a neskrývá, že v době hráčské kariéry by do Slavie nikdy nepřestoupil, ale musí uznat, že rival z Vršovic je dobře vedený klubem. Jenže dva roky po sobě už kouká na mistrovské oslavy v roli diváka. „To si musí Slavia sama uvnitř klubu rozebrat a vyhodnotit, proč se to stalo. Ale i tak považuji Slavii za TOP tým, který úspěšně reprezentoval český fotbal v pohárech. Určitě ji nepodceňuji do dalších let, kádr má skvělý. Ale v těch jednotlivých momentech byla Sparta teď lepší, proto slaví titul," myslí si.