Slavia má další posilu. Z Českých Budějovic zpětně odkoupila Valentu

🆕 | Do Slavie se vrací dvaadvacetiletý záložník Matěj Valenta! Odchovanec sešívaných, který naposledy působil v Českých Budějovicích, v Edenu podepsal smlouvu do června 2026. ✍️

"Splnil se mi sen. Vždy jsem se chtěl vrátit, slávista jsem odmala. Tvrdě jsem pracoval, aby se mi to podařilo. Že se tak stane už po dvou letech, je skvělé. Tak rychle jsem to nečekal, asi nikdo. Pořád tomu nemůžu úplně uvěřit," uvedl Valenta. "Dvě sezony v Budějovicích mi daly do života i kariéry hrozně moc. Teď se těším, co mě čeká tady. Chci vyhrávat trofeje a tituly," dodal.