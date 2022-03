Slavia mohla mít v bráně popelnici a stejně by vyhrála, zuří po derby S bývalý reprezentant

Na fotbalovou Spartu se po zpackaném derby v Edenu, kde podlehla Slavii v ligové bitvě 0:2, valí kritika. Pořádně naloženo dostali Letenští třeba od někdejší sparťanské opory Tomáše Řepky. Pokud by se majitel Sparty řídil radami řízného zadáka, který startuje trenérskou kariéru, nastala by na Letné revoluce. Porážka s velkým rivalem podle jeho vyjádření na instagramovém profilu hodně vadila. „Slavia mohla do brány postavit popelnici, stopera mohla hrát hajzlbába a stejně by nedělní Spartu porazila," rýpl si do svých nástupců v rudých dresech Řepka.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář Slavie Praha Ondřej Kolář.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Sparta šla do sezony s cílem bojovat o mistrovský titul, jenže teď ji od prvního místa dělí propastných deset bodů. A Řepka má strach, aby Letenští vůbec uhájili bronzový stupínek. „Jestli chtějí skončit aspoň třetí, tak musí okamžitě Vrbu i s jeho ansámblem šupem vyexpedovat do Přerova, a to jsem mu hodně věřil. Opravdu hodně! Kvalitní trenér to je. Ale tady mu to nesedí. A bůh ví proč. A proč se nehrálo se stejným nasazením jako v poháru?" napsal na instagramovém profilu bývalý reprezentant. Po změně na trenérské lavičce by rozhodně přivítal i střídaní na pozici sportovního ředitele, kterou zastává Tomáš Rosický. „Rosického i s bráchou vypakovat, jako sportovního ředitele přivést Tomáše Sivoka a jako trenéra Holoubka, Svědíka nebo Horejše," nabídl cestu, jak z bídy ven, Řepka. „Pavelka, Krejčí starší a Sáček ven z kádru," dodal. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Tomáš Řepka Official (@tomasrepkacz) Řepka se nyní ve fotbale snaží prosadit na pozici trenéra a ambicí jednou připravovat klub svého srdce z Letné se nijak netají. „Spěchám s trenérskou licencí, ale bude to ještě trvat. A spíš si myslím, že se mě Sparta bude bát, protože za pravdu se člověk zlobí," vyznal se bývalý řízný stoper. „Ale teď už si přestávám myslet, že bych na ni jako trenér ze začátku neměl. Jako kapitán s tímhle nemůžu a nikdy nebudu spokojenej!!! A já jsem Sparta! Může to někomu vadit, ale jsem." Komentáře GLOSA: Slavia už zase vládne, Sparta odpadá z bitvy o titul jako první

Reklama