Slavia po zápasu s Dniprem-1 vymění trávník, žádné utkání odkládat nebude

Bude to honička, ale červenobílí mají plán, podle kterého by se celá operace s výměnou trávníku měla povést tak, aby se duel s Baníkem mohl na novém pažitu odehrát. „Během pátku, soboty a neděle dojde k sundání trávníku a rekultivaci podloží. V pondělí, v úterý a ve středu dojde k položení nového. Objednán je speciální trávník z Německa. Dle dodavatele by se na něm čtvrtý den od pokládky mělo v klidu hrát," říká pro Sport.cz ředitel strategické komunikace vršovického klubu Jakub Splavec.