Do druhého poločasu trenér Slavie Trpišovský, který byl na lavičce i po nešťastné zlomenině nosu z tréninku, nahradil Hromadu Zafeirisem. Slavia se ale přes pevný obranný val Jihočechů těžce dostávala do šancí. Naopak v 65. minutě trefil hostující Suchan pravou tyč Mandousovy branky, ale Adediran předtím zahrál rukou. Hned vzápětí na druhé straně zamířil levačkou střídající Provod do břevna.