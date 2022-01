Slavia potvrdila, že Stanciu jedná o přestupu. K odchodu do Wu-Chanu chybí formality

Do jediného ostrého testu fotbalové Slavie v zimní přípravě nenastoupil. Klub z Edenu před generálkou na jarní část sezony s Baníkem Ostrava (4:2) potvrdil, že rumunský záložník Nicolae Stanciu v nominaci na utkání chybí, protože jedná o přestupu do zahraničí. Ke stvrzení transferu do čínského týmu Wu-Chan Three Towns už scházejí jen formality, Stanciu podle informací Sport.cz už prošel zdravotní prohlídkou.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Nicolae Stanciu nosil ve Slavii i kapitánskou pásku.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek V základní sestavě Slavie v přípravném zápase proti Baníku Ostrava dostal příležitost i dánský záložník Mads Emil Madsen, který by mohl z blížícího se odchodu Nicolae Stanciua do čínského klubu Wu-Chan Three Towns profitovat. Prodej rumunského špílmachra do daleké Asie je blízko. „Můžu potvrdit, že jednáme s klubem z Wu-Chanu, ale jednání jsou v nějaké fázi. Víc to nemůžeme komentovat," prohlásil pro O2 TV Sport sportovní ředitel sešívaných Jiří Bílek. 👥 | V této sestavě vyběhnou sešívaní do generálky proti Baníku Ostrava! #slaova ⚡️ Plavšić na levém kraji obrany 🎯 Krmenčík na hrotu 🔙 Vrací se Ševčík 📰 ČLÁNEK ➡️ https://t.co/KADlOxeyYN pic.twitter.com/avsKJlZ2LX — SK Slavia Praha 🏆🏆🏆 (@slaviaofficial) January 30, 2022 Klíčová rokování proběhla v týdnu. Sice se protáhla, ale dopadla dohodou. Červenobílí souhlasili s uvolněním Stanciua do Číny, na oplátku by měli od ambiciózního a bohatého nováčka tamní nejvyšší soutěže dostat částku okolo 100 milionů korun. Tedy podobnou sumu, za kterou rumunského reprezentanta před dvěma a půl lety kupovali ze Saúdské Arábie. Stanciu už podle informací Sport.cz úspěšně podstoupil zdravotní prohlídku, přestupu by nic nemělo bránit. Za to, že transfer zatím nebyl oficiálně oznámen, mohou formality na čínské straně. Stanciu získal ve Slavii dva mistrovské titul, jeden český pohár, zahrál si Ligu mistrů, pomohl k postupu do čtvrtfinále Evropské ligy. Červenobílí mají ve středu zálohy kam sáhnout, k dispozici na post, který zastával šikovný Rumun, mají Petra Ševčíka, Ondřeje Lingra, Madsena či Ivana Schranze. Přípravné fotbalové utkání: Slavia Praha - Baník Ostrava 4:2 (4:0) Branky: 15. Ševčík, 20. Krmenčík, 31. Plavšič, 42. Lingr - 54. Klíma, 76. Ekpai. Slavia: Mandous - Bah, Ousou (61. Prebsl, 76. Madsen), Kačaraba (56. Talovjerov), Plavšič (46. Oscar) - Holeš (61. Hromada), Ševčík (61. Traoré) - Schranz (61. Sor), Madsen (61. Samek), Lingr (61. Višinský) - Krmenčík (61. Tecl). Trenér: Trpišovský. Ostrava: Budinský - Ndefe (73. Juroška), Svozil, Chlumecký, Fleišman (83. Jaroň) - Buchta (46. Ekpai), Kaloč (83. Pokorný), Budínský (46. Kuzmanovič), Falta (73. Šín) - Klíma (73. Boula), Almási (46. Koncevoj). Trenér: Galásek. FORTUNA:LIGA Tak přece! Stanciu je na odchodu ze Slavie, míří hodně daleko

