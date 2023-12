Slavia řeší těžké hřiště. Některé věci nejdou ovlivnit, říká Trpišovský. Chce hrát v létě dřív

Na pohled z tribuny nevypadalo hřiště ve Fortuna Areně katastrofálně, ale ze zeleného pažitu jasně prosvítal písek. „Když jsem na něm chodil před zápasem, vypadalo hřiště dobře. Ale Slavia má pořád stejný problém, trhá se to. Kluci říkali, že jednou to drží perfektně, a pak když to nečekáte, vám ujede noha. Ale tohle je otázka na Slavii,“ popsal kouč hostí z Mladé Boleslavi Marek Kulič.

Slavia řeší potíže s hřištěm dlouhodobě. V létě se nový trávník nechytil dobře, a tak ho v srpnu sešívaní bleskově během několika dní vyměnili. Problémy se ale dál objevují. „Není to ideální, hrát se na tom ale dá. Oproti tomu, co jsme tu měli na začátku ligy, je tenhle stav zlatý. Když na to ale teď pršelo a padal sníh, tak to změklo a víc písku tam dát už nejde,“ líčil Trpišovský.

„Strana, kde jsem hrál první poločas, byla jakžtakž dobrá. U střídaček je to měkčí. Mám s tím trochu problém, jsem takový těžší hráč, a když zaberu, trhá se to. Ale v těchto podmínkách se tomu ani nedivím,“ přidal postřeh hráče slávistický kapitán Tomáš Holeš.

„Terén byl vážně těžký. V prvním poločase, když jsme balony odkopávali, se to trhalo. Bohužel to tady tak je. Můžeme si říkat, že máme v Boleslavi daleko lepší hřiště,“ doplnil boleslavský brankář Matouš Trmal.

Do zimní pauzy čeká hřiště v Edenu ještě jedno utkání, ve čtvrtek na něm Slavia odehraje poslední duel základní skupiny Evropské ligy proti Servette Ženeva. „Upřímně mám trochu strach,“ přiznal Trpišovský s výhledem na to, že ve středu mají být na hlavním stadionu dva tréninky a ve čtvrtek zápas. „Hřiště klouže, hráčům se to boří, bere jim to síly, ztěžuje jim to driblink,“ vypočetl kouč sešívaných.

Co s tím? Slavia má dobré možnosti, jak o trávník pečovat. Jako jedna z mála používá například speciální lampy. I tak s tím bojuje. „Trávník je vizitka klubu. Něco ale nejde ovlivnit, v Česku to máme hodně složité. Země okolo nás mění trávu třikrát nebo čtyřikrát za rok, v téhle zátěži je ji těžké udržovat,“ pokrčil rameny Trpišovský, podle kterého může být řešením hybridní trávník, tedy kombinace přírodní trávy a umělých vláken.

Dlouhodobě apeluje, aby se hrálo víc v létě. „Musíme se do budoucna zamyslet, aby se v lednu a únoru hrálo co nejméně zápasů,“ pravil kouč červenobílých i po nedělním utkání s tím, že pohároví účastníci by si se zápasy v Evropě museli zkrátka poradit.

„Vím, že někdy je tam třeba EURO. Kdyby ale liga začala o týden dříve a ze začátku se hrály anglické týdny, tak by to pomohlo i návštěvnosti, která se celkově hodně zvedla. Měli bychom odehrát co nejvíc kol v létě, abychom si udělali strejčka a v zimních měsících hráli co nejméně,“ přednesl Trpišovský svůj plán.