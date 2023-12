Český boj s termínovou listinou. Začít dřív? Kola vkládat moc nejde, otázkou je jiný model

Předně: hrát v prosinci není v současné době žádná anomálie nebo výstřednost, zápasy běží až na pár výjimek (například Finsko, Švédsko nebo Irsko) po celé Evropě. I v Norsku nebo Dánsku šli lidé o víkendu na fotbal, sousední Rakušané nebo Slováci rovněž hráli a v plánu mají ligová kola i na následující víkend. Je to normální.

Je dobré zmínit, že při současném modelu Fortuna ligy, domácího poháru MOL Cupu a nastavení myšlení (nadstavba a začátek ligy po konci velkého letního turnaje) prakticky nelze hrát jinak, než že nejvyšší soutěž bude končit týden před Vánoci a začínat v půlce února.

Česká fotbalová liga startovala o víkendu 22. a 23. července. Hned v následujícím týdnu se už rozjelo druhé předkolo evropských pohárů, do kterého naskočili Bohemians a Plzeň. Za další dva týdny do předkol vstoupily Sparta a Slavia. Předkola byla v létě na programu každý týden a bylo jasné, že minimálně dva české kluby v nich budou vždy hrát. Pokud by se chtěla vkládat ligová kola například v srpnu, musely by se stoprocentně některé zápasy odložit. A země, které mají více účastníků v předkolech, ani ligová kola souběžně s předkoly nedávají. Nečiní tak v Dánsku, Norsku, Švédsku, Slovensku nebo Maďarsku.

Přímák s Pavlem MarešemVideo : Sport.cz

Aktuální termínová podzimní listina byla našlapaná, vložit ligové kolo nebylo možné. Pro české kluby obsahovala dvanáct týdnů v evropských pohárech (šest předkol, šest kol základních skupin), tři reprezentační pauzy a dva týdny, které byly vyčleněny pro třetí kolo a osmifinále MOL Cupu, byť některé zápasy se hrály v jiných termínech. První „volný“ týden tak přichází až nyní, kdy je mimo jiné v plánu ze srpna přeložená dohrávka Mladé Boleslavi s Plzní.

Jarní itinerář také není nakloněn vkládání celých kol. Liga začne 10. února, přičemž hned v následujícím týdnu se rozběhne play-off evropských pohárů, které se reálně může týkat některého z českých zástupců (teoreticky v něm může hrát Sparta i Slavia). Celkem bude osm pohárových týdnů (1. kolo, osmifinále, čtvrtfinále a semifinále), jedna reprezentační pauza v březnu. Tři okna jsou volná, ale ta by měl vyplnit MOL Cup (čtvrtfinále, semifinále, finále). Vložené kolo je jen v květnu v nadstavbě.

Je složité naplánovat celé ligové kolo na úterý a středu v termínu, kdy je třeba semifinále evropských pohárů. Pokud by se do něj český zástupce probojoval, datum pro odložené utkání v lize by se hledalo nesmírně obtížně.

Co lze udělat jinak? Nabízí se v červenci začít dřív. Úskalí je v tom, že každý rok je nějaký velký turnaj. Jednou za čtyři roky mistrovství světa, jednou za čtyři roky mistrovství Evropy, jednou za dva roky mistrovství Evropy do 21 let. Pokud se Česko na turnaj nekvalifikuje, nebyl by to problém. Pokud ano, je velký předpoklad, že kluby, které by měly v národních týmech více reprezentantů, by dřívějšímu startu soutěže nemusely být nakloněny, zvlášť pokud by jejich hráči zůstali na daném šampionátu déle.

Dejme aktuální příklad. Další sezona má naplánovaný výkop na 20. července. Kdyby se začátek třeba o týden posunul, hrálo by se první kolo ve stejném termínu jako finále mistrovství Evropy. Finále mistrovství světa v roce 2026 je pak naplánováno na 19. července. Dá se k tomu přistupovat operativně, česká termínová listina se zpravidla schvaluje až poté, co je jasné, zda se reprezentační áčko nebo jednadvacítka na šampionát kvalifikovaly.

Celý červenec běžně hrají ve Finsku, Švédsku nebo Norsku, například ale ne v Dánsku, tam začínala liga v létě stejně jako v Česku. Na Slovensku, v Rakousku nebo Maďarsku se začínalo hrát ještě o týden později.

V některých úvahách padá i model, kdy by se hrála liga systémem jaro - podzim jako v některých skandinávských zemích. To by umožňovalo hrát třeba i v červnu, ale zase by to případně naráželo na kolizi s velkými turnaji.

Současný model ligy čítá pro většinu účastníků 35 zápasů. Po větším počtu utkání se před zavedením nadstavby dlouhodobě volalo. Jaké možné změny přicházejí teoreticky do úvahy v tomto směru? Zrušit nadstavbu a hrát jako v minulosti 30 kol. Zvýšit počet účastníků na osmnáct, hrát dvoukolově každý s každým, což by dělalo 34 kol.

Snížit počet účastníků a udělat nadstavbu jinak, v Rakousku nebo na Slovensku je v lize dvanáct mužstev. Každý hraje s každým dvakrát a po těchto 22 kolech se tabulka rozdělí na první šestici a druhou šestici a zase se hraje dvakrát každý s každým (10 kol). Celkem tedy 32 zápasů, oproti současnému stavu tedy ušetřené tři týdny, kdy se může na podzim skončit dřív a na jaře začít později. Nicméně každá změna tohoto typu by se v profesionálním fotbale těžko prosazovala. Obecně nelze moc čekat snížení počtu utkání i kvůli požadavkům vysílatelů, kteří chtějí víc zápasů, navíc od nové sezony cena práv výrazně vzrostla.

Dá se posunout finále domácího poháru na později (momentálně se hraje po konci základní části a před začátkem nadstavby), což by dalo prostor jednomu vloženému kolu. Celkově jiný model poháru, aby v něm ligová mužstva hrála méně zápasů, si lze těžko představit.

Rozmarům počasí se dá těžko poručit, co tedy případně s trávníky, pokud by měl být zachován stav, kdy se hraje do 17. prosince a začíná se 10. února? Teoretickou variantou může být povolení umělé trávy pro některé kluby. Běžně se na ní hraje v Norsku, mají ji některé kluby ve Švýcarsku nebo Nizozemsku. Ale s tím souvisí řada otázek. Chtěly by české kluby hrát ligu na umělce? A stály by o to kluby, které trápí počasí nejvíc?

Odpověď je nejistá stejně jako v případě možnosti, aby kluby ještě víc investovaly do technologií, které trávníku víc pomáhají, a lidí, již se o něj starají. Tyto náklady by byly výrazné.