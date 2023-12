Znovu do baga? Myslím, že mě to zase přemůže, míní Trpišovský

Trpišovský si zlomil před třemi týdny nos v bagu, respektive mu ho pochroumal ranou míčem obránce Michal Tomič. Kouč se zdárně kurýruje, a tak se nabízí otázka, zda se plánuje vrátit pak i do baga. „Teď říkám, že ne, a až to přijde, tak tam půjdu,“ pousmál se Trpišovský.

„Mám už nějaký věk, možná je to signál, abych toho nechal být a našel si jinou zábavu. Ještě jsem si zkoušel Schranzikovu (Ivan Schranz) masku, možná si ji nechám pro jistotu udělat. (Trenér Boleslavi) Mára Kulič se mě ptal, jak se mi to stalo. Ze srandy jsem mu říkal, že kdybych hrál s technickými hráči, tak se mi to nestane. Ale protože jsem hrál s našima klukama, tak jsem takhle dopadl. Ale myslím si, že mě to pak zase přemůže. Uvidíme, co čas přinese,“ doplnil Trpišovský.