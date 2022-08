Hostující trenér Jarošík před víkendovým utkáním s Jabloncem nechal v úvodu jen na lavičce hned pět obvyklých členů základní sestavy. Na hře Severočechů to bylo od začátku znát. Hosté na favorita vůbec nestačili a většinu času se jen pasivně bránili před vlastním vápnem.

Tepličtí v poločase dvakrát vystřídali a do druhého dějství vstoupili trochu aktivněji, žádnou větší šanci z toho ale vytěžili. Naopak v 50. minutě inkasovali potřetí. Holešův přízemní centr prošel malým vápnem až na zadní tyč, kde míč pohodlně uklidil do sítě Tecl. Zkušený útočník, jemuž bude ve čtvrtek 32 let, se pátým gólem v ligovém ročníku dotáhl na čelo tabulky střelců a libereckého Van Burena.